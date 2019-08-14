Слависты из США призвали освободить арестованных в Москве студентов

Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков выступила с призывом освободить арестованных на акциях в Москве и не оказывать давление на учащихся из-за протестов в российской столице.

По открытым письмом (имеется в распоряжении Радио Свобода) подписались профессора Принстонского, Стэнфордского и Колумбийского университетов в США, а также канадского университета Дальхаузи. Учёные выразили обеспокоенность в связи с арестами студента Высшей школы экономики Егора Жукова и студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона.

"Преследование инакомыслящих – не новейшее изобретение постсоветской России. Но происходящее сейчас в сфере российского образования и откровенные угрозы расправ со стороны некоторых руководителей университетов, прозвучавшие в адрес студентов, вплоть до их отчисления за участие в так называемых "несанкционированных митингах", вызывают у нас тревогу и не могут не навести на ассоциации с происходившим в СССР", – говорится в письме американских славистов.

Авторы открытого обращения призывают руководство российских вузов выразить моральную поддержку и оказать юридическую помощь обвиняемым, а академическое сообщество – проявить солидарность.

"Мы требуем немедленного освобождения всех студентов, которых репрессивная машина превратила в политзаключенных", – говорится в открытом письме.