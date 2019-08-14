Слависты из США призвали освободить арестованных в Москве студентов

Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков выступила с призывом освободить арестованных на акциях в Москве и не оказывать давление на учащихся из-за протестов в российской столице.
По открытым письмом (имеется в распоряжении Радио Свобода) подписались профессора Принстонского, Стэнфордского и Колумбийского университетов в США, а также канадского университета Дальхаузи. Учёные выразили обеспокоенность в связи с арестами студента Высшей школы экономики Егора Жукова и студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона.
"Преследование инакомыслящих – не новейшее изобретение постсоветской России. Но происходящее сейчас в сфере российского образования и откровенные угрозы расправ со стороны некоторых руководителей университетов, прозвучавшие в адрес студентов, вплоть до их отчисления за участие в так называемых "несанкционированных митингах", вызывают у нас тревогу и не могут не навести на ассоциации с происходившим в СССР", – говорится в письме американских славистов.
Авторы открытого обращения призывают руководство российских вузов выразить моральную поддержку и оказать юридическую помощь обвиняемым, а академическое сообщество – проявить солидарность.
"Мы требуем немедленного освобождения всех студентов, которых репрессивная машина превратила в политзаключенных", – говорится в открытом письме.
- 22-летний студент МГТУ им. Баумана Даниил Конон собирал подписи для кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Из-за акции в Москве 27 июля его обвинили в причастности к массовым беспорядкам и 5 августа отправили в СИЗО на два месяца.
- 21-летний учащийся ВШЭ Егор Жуков после акции 27 июля призвал с своём блоге поддерживать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у Жукова прошли обыски, после которых его арестовали на два месяца. В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой он "делал жесты направо" и таким образом якобы управлял толпой.
- Акции протеста в Москве продолжаются уже месяц – как правило, по субботам. 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции, были задержаны в общей сложности более 2,5 тысячи человек. События 27 июля власти охарактеризовали как массовые беспорядки, по уголовному делу арестованы 13 человек. 10 августа прошёл согласованный митинг, в нём участвовали, по оценкам, до 60 тысяч человек.
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