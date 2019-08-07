Урна, бутылка, стаканчик. В чем обвиняют участников акции 27 июля

Обвиняемыми по делу о массовых беспорядках, которое следственные органы завели после несогласованной акции 27 июля, стали уже десять человек. Девять из них арестованы судом до конца сентября, один человек объявлен в розыск.

Радио Свобода подготовило обзор о том, кто эти люди и какие их действия стали поводом для уголовного преследования.

Кирилл Жуков: потрогал шлем нацгвардейца

Житель Москвы, 28 лет

Арестован до 27 сентября 2019 года

​Сначала Кирилл Жуков был оштрафован за участие в митинге, затем его доставили на допрос в Следственный комитет, где предъявили обвинение по двум статьям: участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти.

Кирилла Жукова обвиняют в том, что во время акции 27 июля он пытался поднять забрало шлема нацгвардейца.

Кирилл Жуков свою вину отрицает. Его адвокат Светлана Байтурина считает, что мера пресечения была избрана незаконно, так как в материалах дела недостаточно данных о том, что именно Жуков дернул нацгвардейца за шлем. 2 августа стало известно, что Жуков объявил голодовку с момента задержания, то есть с 31 июля.

Алексей Миняйло: шел на акцию после суда

Предприниматель, волонтер штаба Любови Соболь, 34 года

Арестован до 23 сентября 2019 года

Помимо волонтерской работы Миняйло занимался благотворительным проектом "Полдень" по социализации воспитанников 20 детских домов в шести регионах России, он создал несколько обучающих программ для социализации выпускников детских домов.

В день акции Миняйло находился вместе с Любовью Соболь в Хамовническом суде. Когда ее отпустили, он поехал на Трубную площадь, но до места проведения акции не дошел: по дороге Миняйло задержали сотрудники полиции. Волонтера обвиняют в участии в массовых беспорядках. Сам он не признает себя виновным, так как во время акции он находился в Хамовническом суде и участие в протесте не принимал.

Защитники просили отпустить Миняйло под поручительство или залог в миллион рублей. За волонтера были готовы поручиться Татьяна Лазарева, Екатерина Винокурова и Екатерина Шульман. Также Миняйло отметил, что не может представлять опасности, поскольку уже 20-й день находился на голодовке и сбросил 10 килограммов. Тем не менее, суд арестовал волонтера.​

Самариддин Раджабов: Кинул бутылку, причинил боль

Житель Москвы, 21 год

Арестован до 27 сентября 2019

Раджабова обвиняют в том, что на акции он кинул пластиковую бутылку, которая попала в голову сотрудника правоохранительных органов "и причинила ему физическую боль". Также он обвиняется в участии в массовых беспорядках. Сам он говорит, что не принимал участия в митинге, а в центре Москвы оказался случайно.

По данным правозащиты "Открытки", потерпевшим признан полицейский по фамилии Линник.

"Я почувствовал удар в заднюю часть шеи, от которого почувствовал физическую боль", – говорил на допросе полицейский.

Как сообщил адвокат Раджабова Анри Цискаришвили, с 1 августа арестованный объявил голодовку в знак протеста против предъявленных ему обвинений и из солидарности с другими обвиняемыми.

Иван Подкопаев: носил в рюкзаке разные вещи

Род занятий неизвестен, 25 лет

Арестован до 27 сентября 2019

Ивана Подкопаева обвиняют в участии в массовых беспорядках. На акции он был с рюкзаком, в котором были нож, противогаз, перцовый баллончик, молоток и бляха от пояса. Суду он пояснил, что работает техником, поэтому носил с собой противогаз. Перцовый баллончик держит для защиты от злых собак, а нож – в бытовых целях. Свою вину Подкопаев не признает.

"Эти предметы могут навести на определенные мысли, но сами по себе не являются запрещенными. Материалы дела не подтверждают, что эти вещи были применены моим подзащитным. А статья говорит, что именно вооруженное сопротивление сотрудникам полиции является признаком состава уголовного дела", – ​передает "Новая газета" слова адвоката Подкопаева в суде.

Егор Жуков: "делал жесты направо"

Студент факультета политологии Высшей школы экономики, 21 год

Арестован до 27 сентября

Какие именно действия Егора Жукова послужили поводом предъявить ему обвинения в участии в массовых беспорядках, до конца непонятно. В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой он "делал жесты направо" и таким образом якобы управлял толпой.

Егор Жуков свою вину не признаёт. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в радиоэфире заявил, что смотрел упомянутое судьей видео и, по его мнению, студент переводил протестующих с проезжей части на пешеходную зону. "То есть он из беспорядка вводит в порядок", – резюмировал Венедиктов.

Студенты, выпускники и сотрудники Высшей школы экономики подписали открытое письмо в поддержку Егора Жукова. У здания МВД на Петровке, 38 с понедельника проходят одиночные пикеты с требованием его освобождения.

Евгений Коваленко: бросил урну в нацгвардейца

Охранник на железной дороге, 48 лет

Арестован судом до 27 сентября 2019 года

Евгения Коваленко арестовали первым – 29 июля по обвинению в в применении насилия в отношении представителя власти (318 ч.1 УК). Спустя несколько дней это дело было объединено в одно производство с делом о массовых беспорядках.

Евгений Коваленко был задержан на акции 27 июля после того, как бросил урну в сторону служителей правопорядка. На суде по мере пресечения прокурор заявил, что после этого он пытался скрыться, но силовикам удалось его задержать. Пострадавшим от действий Коваленко признан боец Нацгвардии по фамилии Салиев. В своем рапорте он сообщил, что в ходе акции протеста получил удар мусорным баком.

Евгений Коваленко признал свою вину. По словам его адвоката Ивана Юркова, Евгений Коваленко живет в подмосковном поселке Столбовая и содержит свою 70-летнюю мать.

Владислав Барабанов: "осуществлял координацию"

Левый активист из Нижнего Новгорода, 22 года

Арестован до 27 сентября 2019 года

Владислав Барабанов был задержан на акции 27 июля и арестован до 3-го августа по административному делу о нарушении правил проведения публичного мероприятия. На выходе из спецприемника его снова задержали и отвезли на допрос в следственный комитет. Там ему предъявили обвинения по уголовному делу о массовых беспорядках.

Административный арест Владислав Барабанов получил за то, что "в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств". На суде по мере пресечения по уголовному делу судья заявили, что из рапорта сотрудника Центра "Э" следует, что Барабанов "осуществлял координацию" протестующих.

Владислав Барабанов свою вину не признал, отказался от дачи показаний. "Считаю обвинения абсурдными, считаю дело политически мотивированным, связываю его со своей небольшой деятельностью в Нижнем Новгороде", – заявил он на суде по мере пресечения. Суд арестовал его до конца сентября.

Даниил Конон: побуждал своим примером

Студент МГТУ им. Баумана, 22 года

Арестован до 27 сентября 2019

3 августа у Даниила Конона прошел обыск, после чего его задержали. По версии следствия, он побуждал "протестующих своим примером к участию в беспорядках". 5 августа суд отправил его в следственный изолятор.

Даниил Конон отказался признать вину и не стал давать показания. По словам его адвоката, обвинение не конкретизировано, поскольку в нем говорится одновременно о его подзащитном и некой неустановленной группе лиц, которые призывали к участию в беспорядках и применяли насилие к полицейским.

Сергей Абаничев: бросил бумажный стаканчик

Менеджер по продажам коммерческой фирмы (ООО "Ньюмедсолюшнс"), 25 лет

Арестован до 27 сентября 2019 года

Сергея Абаничева задержали после обыска 3 августа, ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. По версии следствия, 27 июля 2019 года Абаничев "бросил банку в полицейского".

Сергей Абаничев вину не признает. Он утверждает, что у него в руках был бумажный стаканчик из-под кока-колы из "Бургер Кинга", который он выкинул "в сторону от себя наотмашь". "Он мог намусорить, но не нанести какой-то вред сотрудникам", – поясняет его адвокат Светлана Сидоркина. По ее словам, в толпе 27 июля Абаничев оказался случайно – он шел в магазин на Тверской и решил узнать, что происходит в городе. После этого он уже не смог выбраться из оцепления.

Сергей Абаничев вырос в многодетной семье. Окончил конструкторско-механический факультет Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. По словам близких, он аполитичный человек. С ними политику не обсуждал, в протестных акциях не участвовал. В допросе после задержания Абаничев сказал, что был на согласованном митинге 20 июля на проспекте Сахарова из любопытства.

Сергей Фомин: заводил толпу и унес ребенка

Программист, волонтер предвыборного штаба Любови Соболь, 36 лет

Объявлен в федеральный розыск

5 августа Следственный комитет заочно предъявил Сергею Фомину обвинение в участии в массовых беспорядках. Какие именно действия ему вменяют, неизвестно. На появившихся в соцсетях видеороликах Фомина называют "координатором толпы".

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В выпусках новостей на федеральных каналах утверждается, что Фомин "заводил толпу, перекрывал улицу ". СК дополняет, что покидая митинг, активист "взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления.

В ночь на 31 июля дома у родителей Сергея Фомина и у него самого прошел обыск. Его доставили на допрос в Следственный комитет, но отпустили оттуда – в статусе свидетеля. 31 июля в фейсбуке на странице Татьяны Фоминой появилась запись от имени ее сына.

Сергей Фомин не оспаривает, что "действительно призвал людей уйти из-под дубинок ОМОНа в Брюсовом переулке":

"Мне никто за это не платил, я не состою ни в какой политической организации. Я просто гражданин. Если вам сложно представить, что человек может действовать самостоятельно, а не по чьей-то указке – это говорит прежде всего что-то о Вас, а не обо мне".

И акцию он действительно покинул с маленьким ребенком на руках, но не с чужим: "Друзья вывели меня из этого шествия, и надели на меня "кенгурятник" со моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился) потому что начали за меня беспокоиться". Теперь прокуратура пытается лишить родительских прав родителей ребенка за то, что во время акции передали годовалого малыша "третьему лицу".

Где сейчас находится Сергей Фомин, неизвестно. По информации "Медиазоны", последний раз он выходил на связь вечером 31 июля.

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27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала почти полторы тысячи человек. Следственные органы квалифицировали происходившее на улицах столицы как массовые беспорядки и завели уголовное дело.

Наблюдатели опасаются повторения так называемого "болотного процесса": после столкновений полиции с протестующими на митинге за честные выборы на Болотной площади 6 мая 2012 года было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Больше 30 человек стали обвиняемыми. Многие из них были приговорены к реальным тюремным срокам: от 2,5 до 4,5 лет заключения.