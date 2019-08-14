Более 50 человек написали поручительства в Пресненский суд Москвы с просьбой не отправлять под стражу гражданского активиста Константина Котова. Среди них – лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович.

Сегодня суд избирает меру пресечения Котову, которому накануне предъявили обвинение по так называемой "дадинской" статье – о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга. Активист был задержан после митинга 10 августа. В московском управлении Следственного комитета заявили, что Котова задержали при попытке скрыться, а его поступки, "направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса". Котов вину не признаёт.

По словам Виктора Шендеровича, он лично не знаком с Котовым, но статья, по которой его собираются судить, заведомо не правовая. Людмила Улицкая сообщила "Интерфаксу", что пришла в суд, потому что считает безобразием осуждение молодых людей, которые не совершали никаких преступлений.

Единственным осужденным по статье "Неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга" является оппозиционный активист Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.

По этой же статье сейчас обвиняется подмосковный активист Вячеслав Егоров. Его защита настаивает, что уголовную статью о неоднократном нарушении правил проведения митингов следует применять только в том случае, если нарушение представляет опасность для общества, был причинён вред здоровью или имуществу.