В Сирии нашёлся лидер движения против рабства "Альтернатива"

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников, о пропаже которого в Сирии ранее сообщили его коллеги, нашёлся. Он жив и находится в укрытии, пишет РБК со ссылкой на помощника активиста Максима Ваганова.
Последний утверждает, что Мельников и его группа выполнили задачу, но вынуждены укрываться, поскольку за ними якобы охотится местная банда. Именно по этой причине они не смогли выйти на связь ранее.
9 августа Ваганов рассказал, что Мельников пропустил несколько сеансов связи двумя днями ранее. Команда активиста находилась в это время в районе Большого Идлиба и искала там детей, оставшихся на территории, неподконтрольной сирийскому правительству. Волонтёры работали автономно от официального Дамаска, добавил тогда Максим Ваганов.
Движение "Альтернатива" было организовано в 2011 году. Оно, в частности, занимается борьбой с торговлей людьми. На Ближнем Востоке волонтёры движения сейчас занимаются спасением выходцев из России и СНГ от семейного рабства, пишет РБК.
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