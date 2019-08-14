У колонии в Смоленской области задержан активист Ильдар Дадин

Оппозиционный активист Ильдар Дадин сообщил о своём задержании в Смоленской области. По его словам, человек в гражданской одежде предъявил удостоверение сотрудника МВД, после чего Дадина посадили в полицейский автомобиль.

Всё произошло недалеко от исправительной колонии №3 в городе Сафоново. Дадин написал у себя в Фейсбуке, что собирался встретить освободившегося активиста Дениса Бахолдина. Он также утверждает, что полицейский применил силу.

По словам активиста, его доставили в отдел полиции. Что вменяют Дадину, пока не сообщается.

Ильдар Дадин ранее рассказал, что, находясь в Сафонове, отказался показать документы человеку, который представился оперативником и был одет в форму, похожую на ту, что носят сотрудники службы исполнения наказаний.