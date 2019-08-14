У колонии в Смоленской области задержан активист Ильдар Дадин

Оппозиционный активист Ильдар Дадин сообщил о своём задержании в Смоленской области. По его словам, человек в гражданской одежде предъявил удостоверение сотрудника МВД, после чего Дадина посадили в полицейский автомобиль.
Всё произошло недалеко от исправительной колонии №3 в городе Сафоново. Дадин написал у себя в Фейсбуке, что собирался встретить освободившегося активиста Дениса Бахолдина. Он также утверждает, что полицейский применил силу.
По словам активиста, его доставили в отдел полиции. Что вменяют Дадину, пока не сообщается.
Ильдар Дадин ранее рассказал, что, находясь в Сафонове, отказался показать документы человеку, который представился оперативником и был одет в форму, похожую на ту, что носят сотрудники службы исполнения наказаний.
- Денис Бахолдин был задержан в марте 2017 года на российско-украинской границе, а в декабре 2018-го – осуждён на три с половиной года. Следствие считает, что активист уехал в 2014 году на Украину, где вступил в запрещённую в России и признанную экстремистской организацию "Правый сектор". Бахолдин рассказывал, что из него выбивали показание.
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