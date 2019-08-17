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Культ личности

Дед против Сталина, внучка против Путина. Хрущёвы. Часть 2. Эфир в 20:05

Никита Хрущёв с внучкой Юлией и правнучкой Ниной

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Продолжение беседы Леонида Велехова с Ниной Хрущёвой

Во второй части нового выпуска передачи Нина Хрущёва рассказывает о том, как боролась за честное имя Леонида Хрущева, которого попытались оклеветать в 2000-е годы, и высказывает свои собственные взгляды на современную политическую реальность России

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 17 августа 2019 года в 20.05

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