Дед против Сталина, внучка против Путина. Хрущёвы. Часть 2. Эфир в 20:05

Во второй части нового выпуска передачи Нина Хрущёва рассказывает о том, как боролась за честное имя Леонида Хрущева, которого попытались оклеветать в 2000-е годы, и высказывает свои собственные взгляды на современную политическую реальность России

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 17 августа 2019 года в 20.05

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