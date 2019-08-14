Мосгорсуд оставляет под стражей обвиняемых по "московскому делу"

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте трёх из четырёх обвиняемых по так называемому "московскому делу" о массовых беспорядках, которыми власти признали протестную акцию 27 июля.

Жалобы на двухмесячный арест Ивана Подкопаева, Сергея Абаничева, Самариддина Раджабова отклонены, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда. Решение по Владиславу Барабанову ещё не принято. Ни один из арестованных не признаёт вину.

Адвокат Ивана Подкопаева настаивал в суде, что его подзащитного отправили под стражу необоснованно и что он помогал следствию, добровольно отдав свой телефон для разблокировки. На заседании присутствовал отец Подкопаева, который назвал сына "абсолютно социально адаптированным человеком".

Поручителем за Сергея Абаничева выступил главный редактор правозащитного портала "Медиазона" Сергей Смирнов. Он предложил внести за него залог в один миллион рублей. Защита арестованного настаивает, что в материалах его дела нет никакой конкретики.

Самариддин Раджабов на суде заявил, что никогда не занимался никакой преступной деятельностью. По словам его адвоката, в суде первой инстанции не предъявили доказательств вины Раджабова, а решение о заключении его под стражу обосновано только тяжестью вменяемой ему статьи.

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