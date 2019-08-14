Минобрнауки: приказ о правилах общения учёных – рекомендательный

Приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских учёных с иностранными коллегами, носит не обязательный, а рекомендательный характер. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и образования России.

В ведомстве утверждают, что документ "отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями".

Новые правила якобы помогут вести учёт зарубежным связям научных работников, говорится в пресс-релизе.

Ранее фрагменты приказа Минобрнауки опубликовала газета для научных сотрудников "Троицкий вариант". В документе, в частности, упоминался запрет для российских оставаться наедине с коллегами из других стран.

Иностранным учёным, в свою очередь, предлагается запрещать пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений.