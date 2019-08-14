Министерство науки ужесточило правила взаимодействия российских учёных с иностранными коллегами. С ними запрещено оставаться наедине, их визиты нужно согласовывать заранее с правительством, иностранным учёным предлагается запрещать пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений. Об этом пишет газета для научных сотрудников "Троицкий вариант", она публикует фрагменты ведомственного приказа.

Приказ подписан 11 февраля, но разослан по организациям, подведомственным Министерства науки в июле, сообщает "Троицкий вариант". В документе, в частности, запрещается проводить встречи с иностранными учёными без разрешения руководства. Работники российских научных организации могут участвовать во встречах только по заранее составленному списку, с иностранцами запрещено оставаться наедине и выходить за пределы работы без разрешения начальства.

На территории подведомственных министерству организаций иностранцам запрещено без разрешения пользоваться бытовой электроникой, биноклями и фотоаппаратами и средствами навигации, если это не предусмотрено российскими договорами, отмечается в приказе. Автор "Троицкого варианта", заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков просит министерство отменить этот приказ, ссылаясь на то, что он незаконен.

В министерстве документ пока не комментировали. Преподаватель факультета инноваций и высоких технологий МФТИ Юрий Аммосов предположил в своём телеграм-канале, что приказ может распространяться на предприятия оборонной промышленности и работающие с гостайной.