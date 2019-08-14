Активиста Константина Котова арестовали до 15 октября

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 15 октября гражданского активиста Константина Котова по уголовному делу о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.
Накануне Котову, задержанному после митинга 10 августа, предъявили обвинение предъявили обвинение по статье, которая уже получила название "дадинской" по фамилии единственного осуждённого.
Котов не признаёт себя виновным. Поручительства в Пресненский суд написали более пятидесяти человек, включая лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского, а также писателей Людмилу Улицкую и Виктора Шендеровича.
- Единственным осужденным по статье "Неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга" является оппозиционный активист Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.
- По этой же статье сейчас обвиняется подмосковный активист Вячеслав Егоров. Его защита настаивает, что уголовную статью о неоднократном нарушении правил проведения митингов следует применять только в том случае, если нарушение представляет опасность для общества, был причинён вред здоровью или имуществу.
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