Активиста Константина Котова арестовали до 15 октября

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 15 октября гражданского активиста Константина Котова по уголовному делу о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

Накануне Котову, задержанному после митинга 10 августа, предъявили обвинение предъявили обвинение по статье, которая уже получила название "дадинской" по фамилии единственного осуждённого.

Котов не признаёт себя виновным. Поручительства в Пресненский суд написали более пятидесяти человек, включая лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского, а также писателей Людмилу Улицкую и Виктора Шендеровича.