Власти согласовали митинг без шествия в Москве 25 августа

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василия Олейника.
Максимальное количество участников мероприятия – 100 тысяч, говорится в сообщении.
Во вторник заявку на согласование акции против дела о массовых беспорядках и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму подала незарегистрированная Либертарианская партия.
Акция была запланирована на 25 августа в виде шествия от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта академика Сахарова, где должен быть проведён митинг.
В беседе с "Интерфаксом" Василий Олейник заявил, что до организаторов были доведены "обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия на проспекте академика Сахарова".
- Представители оппозиции также подали два уведомления на проведение шествия и митинга 24 августа. Ранее мэрия отклонила заявку на митинг 17 августа, объяснив это нарушением сроков подачи документа. Организаторы обжаловали это решение.
- Ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.
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