Власти согласовали митинг без шествия в Москве 25 августа

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василия Олейника.

Максимальное количество участников мероприятия – 100 тысяч, говорится в сообщении.

Во вторник заявку на согласование акции против дела о массовых беспорядках и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму подала незарегистрированная Либертарианская партия.

Акция была запланирована на 25 августа в виде шествия от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта академика Сахарова, где должен быть проведён митинг.

В беседе с "Интерфаксом" Василий Олейник заявил, что до организаторов были доведены "обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия на проспекте академика Сахарова".