Сын генпрокурора генпрокурора России Юрия Чайки Игорь спродюсировал короткометражный фильм на песню музыканта Григория Лепса (Лепсверидзе). Сопродюсером выступил полный тёзка высокопоставленного офицера КГБ и ФСБ, а автором текста — полный тёзка ещё одного генерала ФСБ. Лепс включён в санкционный список США по подозрению к причастности к организованной преступности.
На видео "Архангел Михаил" обратило внимание издание РБК. По сюжету, военнослужащий прощается с дочерью и отправляется в зону боевых действий. Из укрытия он видит, как вооружённые люди захватывают сотрудников гуманитарной миссии. Военные начинают операцию по спасению заложников, но попадают в окружение. Герой вспоминает семью и свою жизнь, после чего вызывает на себя огонь авиации.
Продюсером короткометражки также выступил Александр Жомов. Человек с таким именем и фамилией в 2016 году упоминался как первый заместитель службы контрразведки ФСБ, а до этого — как сотрудник американского отдела конттразведки советского КГБ, пытавшийся использовать в целях ведомства резидента ЦРУ в Москве.
Полный тёзка автора слов к песне — Дмитрий Минаев — назывался Службой безопасности Украины генерал-лейтенантом ФСБ, которого Киев подозревает в организации покушений на офицеров украинских спецслужб.
"Этот короткий фильм мы хотим посвятить всем нашим военнослужащим и сотрудникам специальных подразделений, выполняющим самые сложные задачи в любой точке планеты для защиты Родины, в том числе на дальних рубежах. Я преклоняюсь перед такими людьми", — цитирует РБК Чайку. Директор Лепса комментировать фильм изданию не стал.
- В 2013 год Лепс был включён в санкционный список США. Вашингтон обвиняет музыканта в связях с российской организованной преступностью. Сам Лепс свои связи с преступностью отрицает. "Если руководство министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру, и его еще посадит в тюрьму", – сказал он.
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