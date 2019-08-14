Сын генпрокурора генпрокурора России Юрия Чайки Игорь спродюсировал короткометражный фильм на песню музыканта Григория Лепса (Лепсверидзе). Сопродюсером выступил полный тёзка высокопоставленного офицера КГБ и ФСБ, а автором текста — полный тёзка ещё одного генерала ФСБ. Лепс включён в санкционный список США по подозрению к причастности к организованной преступности.

На видео "Архангел Михаил" обратило внимание издание РБК. По сюжету, военнослужащий прощается с дочерью и отправляется в зону боевых действий. Из укрытия он видит, как вооружённые люди захватывают сотрудников гуманитарной миссии. Военные начинают операцию по спасению заложников, но попадают в окружение. Герой вспоминает семью и свою жизнь, после чего вызывает на себя огонь авиации.

Продюсером короткометражки также выступил Александр Жомов. Человек с таким именем и фамилией в 2016 году упоминался как первый заместитель службы контрразведки ФСБ, а до этого — как сотрудник американского отдела конттразведки советского КГБ, пытавшийся использовать в целях ведомства резидента ЦРУ в Москве.

Полный тёзка автора слов к песне — Дмитрий Минаев — назывался Службой безопасности Украины генерал-лейтенантом ФСБ, которого Киев подозревает в организации покушений на офицеров украинских спецслужб.

"Этот короткий фильм мы хотим посвятить всем нашим военнослужащим и сотрудникам специальных подразделений, выполняющим самые сложные задачи в любой точке планеты для защиты Родины, в том числе на дальних рубежах. Я преклоняюсь перед такими людьми", — цитирует РБК Чайку. Директор Лепса комментировать фильм изданию не стал.