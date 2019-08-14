В США заявили об угрозе торговому соглашению с Великобританией

Торговая сделка между США и Великобританией не будет одобрена Конгрессом, если Брекзит поставит под угрозу Белфастское соглашение между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Её комментарии прозвучали после того, как советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Великобритания будет "первой в очереди" для заключения торговой сделки. По его словам, соглашение поможет смягчить последствия выхода страны из ЕС.

Администрация президента США Дональда Трампа и Великобритания ведут переговоры по соглашению о свободной торговле. Оно должно вступить в силу после завершения процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Брекзит назначен на 31 октября.

Любое соглашение должно будет пройти ратификацию в Конгрессе, который разделён между демократами, контролирующими Палату представителей, и республиканцами, контролирующими Сенат.

Белфастское соглашение было подписано в апреле 1998 года Великобританией и Ирландией. Оно закрепляло урегулирование конфликта в Северной Ирландии. В случае жёсткого Брекзита между Северной Ирландией и Республикой Ирландия могут быть восстановлены границы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал скорректировать проект соглашения о выходе страны из Евросоюза и исключить из него механизм "бэкстопа", который предусматривает отсутствие пограничного и таможенного контроля на границе между Ирландией (участницей ЕС) и британской Северной Ирландией. Договориться о внесении изменений в текст соглашения так и не удалось.