ВШЭ: 13% россиян рискуют оказаться "оторванными" от общества

По расчетам Высшей школы экономики, 13 процентов населения рискуют оказаться изолированными от общества из-за сочетания бедности и других факторов. Об том пишет сегодня "Коммерсантъ".

Доля людей в возрасте от 15 до 72 лет, рискующих оказаться "оторванными" от общества, составила 12 процентов, среди людей старше 72 лет — более 22 процентов.Наибольшие риски имеют безработные и многодетные семьи – 36 и 22 процента – соответственно.

Эксперты также отметили сильный разрыв между минимальной и максимальной долей людей, оказавшихся в зоне риска, в зависимости от региона проживания. Меньше всего их в Москве (около двух процентов), больше всего в Хакасии – 34 процента.

Исследование проводилось по заказу Росстата в 2018 году. Для определения риска социальной эксклюзии эксперты взяли за основу индекс ООН, который учитывает доступ к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни.