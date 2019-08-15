Минкультуры Карелии: "Мемориал" в Сандармохе вредит имиджу России

Министерство культуры Карелии попросило Российское военно-историческое общество (РВИО) провести исследования урочища в Сандармохе для "установления истины по спорным историческим вопросам", к которым ведомство относит, в частности, факт захоронения в Сандармохе жертв политических репрессий.

О письме, которое датировано 15 июля, сообщил накануне телеканал "Дождь". Оно опубликовано в группе "Дело Дмитриева" ВКонтакте.

Письмо подписано исполняющим обязанности министра культуры Карелии Сергеем Соловьевым. В нём отмечается, что в 1992 году "Мемориал" нашел в Сандармохе 236 "так называемых расстрельных ям", в которых были обнаружены якобы останки 121 человека ("Мемориал" говорит о более чем 6 тысячах человек - РС). После этого, как пишет министерство, "Мемориалом" была "выдвинута идея" о захоронении в урочище жертв репрессий 1937-1938 годов, "которая при поддержке отечественных и иностранных заинтересованных сил стала парадигмой общественного сознания, как в России, так и за рубежом".

В министерстве однако, считают факт захоронения в Сандармохе жертв репрессий недоказанным и отмечают, что "идея о захоронении жертв репрессий активно используется рядом стран в деструктивных информационно-пропагандистских акциях в сфере исторического сознания". В качестве примера приводятся встречи (в письме они названы "митингами"), посвящённые жертвам репрессий в Сандармохе с участием "активистов общественных организаций и иностранных государств. При этом, отмечает Соловьев, "ряд авторитетных карельских историков" придерживается версии о том, что в Сандармохе были захоронены не репрессированные, а советские военнопленные, погибшие в финском плену во время войны.

"Спекуляции вокруг событий в урочище Сандармох не только наносят ущерб международному имиджу России, закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными представителями зарубежных государств, позволяют выдвигать необоснованные претензии к нашему государству, но и становятся консолидирующим фактором антиправительственных сил в России" - говорится в письме. На этом основании министерство просит военно-историческое общество провести собственное исследование урочища.

Раскопки РВИО в Сандармохе начались 12 августа. Общество уже занималось раскопками в прошлом году, утверждая, что цель исследований - найти останки советских военнопленных, якобы расстрелянных во время финской оккупации Карелии. При этом, как отмечают в "Мемориале", авторы этой гипотезы не могут привести ни единого документального свидетельства в её пользу и не могут назвать имен людей, которых они ищут в расстрельных ямах в Сандармохе.

Санкт-Петербургский "Мемориал" попросил Генеральную прокуратуру России проверить законность начавшихся раскопок. Правозащитники называют их актом вандализма и попыткой переписать историю ради "сиюминутных политико-пропагандистских целей".