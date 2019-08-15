Минкультуры Карелии: "Мемориал" в Сандармохе вредит имиджу России

Министерство культуры Карелии попросило Российское военно-историческое общество (РВИО) провести исследования урочища в Сандармохе для "установления истины по спорным историческим вопросам", к которым ведомство относит, в частности, факт захоронения в Сандармохе жертв политических репрессий.
О письме, которое датировано 15 июля, сообщил накануне телеканал "Дождь". Оно опубликовано в группе "Дело Дмитриева" ВКонтакте.
Письмо подписано исполняющим обязанности министра культуры Карелии Сергеем Соловьевым. В нём отмечается, что в 1992 году "Мемориал" нашел в Сандармохе 236 "так называемых расстрельных ям", в которых были обнаружены якобы останки 121 человека ("Мемориал" говорит о более чем 6 тысячах человек - РС). После этого, как пишет министерство, "Мемориалом" была "выдвинута идея" о захоронении в урочище жертв репрессий 1937-1938 годов, "которая при поддержке отечественных и иностранных заинтересованных сил стала парадигмой общественного сознания, как в России, так и за рубежом".
В министерстве однако, считают факт захоронения в Сандармохе жертв репрессий недоказанным и отмечают, что "идея о захоронении жертв репрессий активно используется рядом стран в деструктивных информационно-пропагандистских акциях в сфере исторического сознания". В качестве примера приводятся встречи (в письме они названы "митингами"), посвящённые жертвам репрессий в Сандармохе с участием "активистов общественных организаций и иностранных государств. При этом, отмечает Соловьев, "ряд авторитетных карельских историков" придерживается версии о том, что в Сандармохе были захоронены не репрессированные, а советские военнопленные, погибшие в финском плену во время войны.
"Спекуляции вокруг событий в урочище Сандармох не только наносят ущерб международному имиджу России, закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными представителями зарубежных государств, позволяют выдвигать необоснованные претензии к нашему государству, но и становятся консолидирующим фактором антиправительственных сил в России" - говорится в письме. На этом основании министерство просит военно-историческое общество провести собственное исследование урочища.
Раскопки РВИО в Сандармохе начались 12 августа. Общество уже занималось раскопками в прошлом году, утверждая, что цель исследований - найти останки советских военнопленных, якобы расстрелянных во время финской оккупации Карелии. При этом, как отмечают в "Мемориале", авторы этой гипотезы не могут привести ни единого документального свидетельства в её пользу и не могут назвать имен людей, которых они ищут в расстрельных ямах в Сандармохе.
Санкт-Петербургский "Мемориал" попросил Генеральную прокуратуру России проверить законность начавшихся раскопок. Правозащитники называют их актом вандализма и попыткой переписать историю ради "сиюминутных политико-пропагандистских целей".
- В Российском военно-историческом обществе сообщили, что поисковая экспедиция проходит по согласованию с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и при поддержке Министерства обороны России. Однако представители "Мемориала", которые наблюдают за раскопками, сообщают, что на месте их проведения нет ни археологов, ни финских историков.
- По данным «Новой газеты», сотрудники военно-исторического общества, приехавшие на место раскопок, запретили корреспондентке издания Ирине Тумаковой и находившихся там представителям «Мемориала», а также журналисту издания «7х7», фотографировать раскопанные могилы. Мешать снимать сотрудникам «России 24» при этом никто не стал.
- РВИО возглавляет министр культуры России Владимир Мединский.
- По данным Международного "Мемориала", в годы Большого террора в Сандармохе были расстреляны 6241 человек, имена которых установлены историками.
- Один из руководителей экспедиции, в ходе которой были найдены останки расстрелянных в Сандармохе, – историк, председатель карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев. Сейчас он находится под стражей по обвинению в педофилии. Историк отвергает обвинения. Правозащитный центр "Мемориал" считает уголовное преследование Дмитриева политически мотивированным.
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