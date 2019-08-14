Санкт-Петербургский "Мемориал" просит Генеральную прокуратуру России проверить законность начавшихся 12 августа раскопок в урочище Сандармох в Карелии на месте захоронений более шести тысяч жертв Большого террора (1937-1938 годов). Правозащитники называют новые раскопки, которые ведёт Российское военно-историческое общество, актом вандализма.

Предыдущая экспедиция РВИО в этом районе состоялась в августе 2018 года. Как утверждают организаторы, цель нынешних раскопок - найти останки советских военнопленных, якобы расстрелянных во время финской оккупации Карелии. При этом, как отмечают в "Мемориале", авторы этой гипотезы не могут привести ни единого документального свидетельства в её пользу и не могут назвать имен людей, которых они ищут в расстрельных ямах в Сандармохе.

В этой связи правозащитники считают, что вскрытие захоронений на мемориальном кладбище на основании одних только голословных заявлений – это "беспримерный акт вандализма", который карается законами Российской Федерации. По мнению представителей "Мемориала", идёт попытка переписать историю массовых расстрелов в Сандармохе во время Большого террора ради "сиюминутных политико-пропагандистских целей".

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова также заявляет, что нынешние раскопки незаконны, поскольку ведутся без необходимой лицензии на работы по сохранению объектов культурного наследия, каким является Сандармох.

В Российском военно-историческом обществе сообщили, что поисковая экспедиция проходит по согласованию с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и при поддержке Министерства обороны России. Однако представители "Мемориала", которые наблюдают за раскопками, сообщают, что на месте их проведения нет ни археологов, ни финских историков.