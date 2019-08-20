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Минус пенсия. Как лишиться пособия, попросив о его повышении

Залина Дудуева и её сыновья Руслан (справа) и Мурат

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У жительницы Владикавказа Залины Дудуевой четверо детей, трое из них – с аутизмом. В 2017 году Залина была вынуждена уехать в Москву – госпитализировать одного из младших сыновей, а её старшая дочь Вика осталась одна и на несколько месяцев попала в сексуальное рабство: "обслуживала" десятки мужчин, некоторые из которых даже собирали за это деньги. Возбуждённое осетинским СК уголовное дело быстро приостановили: следователи решили, что сексом девушка занималась по своей воле, а мужчины не знали о её диагнозе. После фильма Радио Свобода "Одна дома" расследование возобновили, на этот раз им занялось ГСУ CК по Северо-Кавказскому федеральному округу, впрочем, за год следователи так и не задержали ни одного подозреваемого, а Залина и её семья стали в родном городе изгоями: против них теперь не только чиновники, но и соседи, уверенные, что Залина "опозорила" Владикавказ и лучше бы ей уехать, только вот ехать Залине некуда. В декабре прошлого года Дудуева организовала митинг во Владикавказе – за повышение выплат по уходу за детьми-инвалидами, де-факто зарплаты, которую государство платит родителям или опекунам. Тогда она составляла 5500 рублей за ребёнка. В январе Залину лишили и этих выплат.

Залина Дудуева и её сын Руслан в изостудии, кадр из фильма "Одна дома"
Залина Дудуева и её сын Руслан в изостудии, кадр из фильма "Одна дома"

Ниже минимума

Бюджет Дудуевых простой: 20-летняя Вика получает пенсию в 12 тысяч рублей, её 16-летние братья близнецы Мурат и Руслан также получают по 12 тысяч, плюс Залина получала пособие по уходу – по 5500 рублей за каждого мальчика (такое же пособие за Вику перестали выплачивать, когда ей исполнилось 18). Вдобавок отец детей по решениям судебных приставов платит алименты – 1500–3000 рублей. Итого 50 тыс. в месяц на семью из четырёх человек, трое из которых – с особыми потребностями, – это меньше прожиточного минимума в республике. По закону разница до прожиточного минимума должна покрываться из местного бюджета, однако в Осетии денег на это нет.

Справка о признании семьи малоимущей с учётом невыплаченного пособия по уходу. Среднемесячный доход 7805 рублей рассчитывается без учёта пенсии совершеннолетней Вики. Прожиточный минимум в республике составляет 9089 рублей.
Справка о признании семьи малоимущей с учётом невыплаченного пособия по уходу. Среднемесячный доход 7805 рублей рассчитывается без учёта пенсии совершеннолетней Вики. Прожиточный минимум в республике составляет 9089 рублей.

Помимо аутизма у мальчиков есть ещё ряд заболеваний, им противопоказан глютен, поэтому они проедают свою пенсию за две недели. "Ну вот 240 грамм хлеба без глютена стоят 240 рублей, – говорит Залина. ­– Иногда, когда совсем тяжко, пойду у батюшки возьму деньги. Друзья помогают…" Иногда Залина неделями сидит на воде, называет это "лечебным голоданием", на котором заодно можно сэкономить. Она давно не платит коммуналку за квартиру (около 5000 рублей в месяц), и весной им отключили электричество. У Мурата при этом бронхиальная астма, он зависит от небулайзера – аппарата для ингаляций, который распыляет лекарства. Если не иметь его под рукой, может случиться спазм лёгких и ребёнка придётся везти в больницу.

Достаточно большая статья расходов – лекарства. По закону инвалиды детства до 18 лет получают лекарства бесплатно (здоровые дети – до 3 лет, дети из многодетных семей – до 6 лет). Но в Осетии эта норма практически не работает: "У меня кипа рецептов на бесплатные лекарства, – говорит Залина. – Но в аптеку приходишь, они говорят, по рецепту нет, а за деньги есть". В прошлом месяце, к примеру, Мурату пришлось провести детоксикацию за 10 тыс. рублей. Вике и Руслану давно нужна ортопедическая обувь: из-за плоскостопия у них уже развился сколиоз второй степени, но денег у Залины нет.

Домашняя дегенерация

Это, впрочем, мелочи: дети с расстройством аутистического спектра нуждаются в регулярной реабилитации: не только медикаментозной, но и в занятиях с логопедами, психологами, дефектологами. "У нас в республике нет реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями после 15 лет, – рассказывает Залина. – Её и до 15 лет особо нет, но раньше можно было договориться с центром, где оказывают помощь детям с церебральным параличом, их брали один или два раза в год. И два-три раза в год мы ездили в Москву, в Научно-практический центр детской психоневрологии. Этот центр не входит в систему ОМС, поэтому туда невозможно попасть по региональной квоте, но до 2018 года было достаточно временной регистрации в Москве. Сегодня там могут лечиться только дети с московской пропиской, либо нужно выложить 120 тыс. рублей за две недели госпитализации. Без реабилитации мальчики вынуждены сидеть дома и неизбежно деградировать, к тому же если раньше они ходили в обычную среднюю школу (по словам Залины, это была первая инклюзия в республике), то после 9-го класса из школы им пришлось уйти: администрация отказалась принимать их в 11-й, предложив оставить на второй год, чтобы "они просто ходили". Залина от предложения отказалась, считает, что это может ещё больше травмировать детей, привыкших к одноклассникам, да и не заслужили они ярлык второгодников.

Мурат и его пластилиновые люди
Мурат и его пластилиновые люди

Не лучше обстоят дела и с Викой. Из-за того, что ей присвоили вторую группу инвалидности, Залина утратила право на пособие по уходу за дочерью, но и работать Вике негде. У девушки вполне сохранный интеллект, она читает и пишет и могла бы ухаживать за пожилыми людьми или работать помощницей воспитателя в детском саду, что она и делала в социальном центре "Дагестан без сирот" в Махачкале, где провела какое-то время после истории с сексуальным насилием. "Она прекрасно справлялась, дети её любили", – говорит Залина, которая была бы рада, даже если бы Вика могла работать где-то бесплатно, лишь бы не сидела дома. Но в России де-факто отсутствует система сопровождаемого проживания и трудоустройства инвалидов, поэтому у них остаётся два пути: или всю жизнь быть обузой у родителей, или отправиться в психоневрологический диспансер. Многие, впрочем, попадают туда после смерти родителей, если не находятся родственники, готовые за ними ухаживать. Это самый большой страх Залины.

Мечты Вики. Кадр из фильма "Одна дома"
Мечты Вики. Кадр из фильма "Одна дома"

Активизм без пособия

Уже несколько лет родители детей с особыми потребностями по всей стране говорят о том, что 5500 рублей в месяц за уход – это слишком мало. "Это работа без отпуска и выходных, 24 часа в сутки, у кого-то дети более самостоятельные, у кого-то менее, но всё равно ты вынуждена всю себя посвятить им", – говорит Залина. Этих выплат ты лишаешься, если начинаешь работать или выходишь на пенсию: пенсионеры получают по 1200 рублей за ребёнка. В ноябре прошлого года Дудуева подала заявку на митинг во Владикавказе, её одобрили: 4 декабря 2018 года на окраину города у промзоны и железнодорожных путей вышли трое родителей и и еще четыре человека из "группы поддержки". Эту небольшую компанию охранял десяток сотрудников полиции. Такие же акции прошли ещё в 16 городах. В марте Владимир Путин подписал указ о повышении пособия до 10 тыс. рублей с 1 июля, впрочем, Залина перестала получать его с января.

Митинг во Владикавказе 4 декабря 2018 г. за повышение пособий по уходу за детьми-инвалидами. Залина Дудуева – вторая справа
Митинг во Владикавказе 4 декабря 2018 г. за повышение пособий по уходу за детьми-инвалидами. Залина Дудуева – вторая справа

Она сначала не очень расстроилась, перебои в выплатах случались и раньше, и, как каждый год, она принялась оформлять справку о том, что её семья малоимущая, чтобы продлить выплаты на 2019-й. В справке о доходах, выданной в Пенсионном фонде, почему-то значилось, что все положенные выплаты были ей перечислены, впрочем, выяснилось, что справка была ошибочной, а выплат её лишили потому, что посчитали, что у неё есть работа: ещё в 2011 году Дудуева создала Ассоциацию родителей и детей инвалидов. До 2013 года организация получала гранты, на которые в том числе обустроили изостудию и купили лошадь для иппотерапии, но после не функционировала, никакого дохода Залине не приносила и до декабрьского митинга чиновников не смущала. "Они говорят: "Ну вы же работаете, консультируете граждан", – рассказывает Залина. ­– Да, это правда, я помогаю другим родителям, но деньги я за это не беру!" Залина не одинока, похожие случаи давления на активистов происходили в Красноярском крае, Норильске и в аннексированном Крыму. Где-то удавалось договориться, где-то приходилось обращаться в суд.

11 тысяч – большие деньги для Дудуевых, "Я и с ними еле выживаю, а без них – это вообще… Получается 5600 [рублей в месяц] на человека", – говорит Залина. Дудуева написала в прокуратуру, а заодно подала жалобу на сайте прямой линии Владимира Путина. 17 июня, за три дня до горячей линии, осетинский Пенсионный фонд вдруг перечислил Дудуевой 55 тыс. рублей – долг за полгода, а 4 июля пришёл ответ из прокуратуры, которая подтвердила, что Залина права на выплаты не имеет. "Это шизофрения какая-то. Они мне сначала объясняют, что я идиотка и ни на что претендовать не могу, потом вдруг перечисляют деньги, а потом снова пишут, что ничего мне не положено", – возмущается Залина, уверенная, что пособия её лишили за то, что слишком рьяно бьётся за свои права и "достала" всех с уголовным делом по изнасилованию дочери.

Ответ прокуратуры
Ответ прокуратуры

Пресс-службы Пенсионного фонда РФ и отделения ПФР в Северной Осетии на запросы Радио Свобода до выхода материала не ответили. Повышенные президентом выплаты за июль и август Дудуева не получила – видимо, нужно ждать следующей горячей линии.

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