Норвежский директорат по радиационной защите и атомной безопасности обнаружил в пробах воздуха, взятых 9-12 августа в Сванховде на севере Норвегии, радиоактивный йод в небольших концентрациях.

В сообщении ведомства подчёркивается, что концентрации радиоактивного вещества в пробах не представляют собой угрозу для здоровья людей. В сообщении подчёркивается, что подобное происходит до 8 раз за год. Если в воздухе нет следов других радиоактивных веществ, кроме йода, речь скорее всего идёт о выбросах фармацевтических предприятий - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, в настоящий момент невозможно определить, связано ли нынешнее появление радиоактивного йода в пробах со взрывом, который произошёл 8 августа на военном полигоне под Северодвинском.

Станция в Сванховде расположена неподалёку от границы с Россией. Радиационный фон там сейчас в пределах нормы.

Как сообщает российское отделение Greenpeace, радиоактивный йод-131 может попадать в атмосферу при авариях на атомных реакторах. Greenpeace напоминает об одной из версий выброса радиации в Архангельской области, связанной с разрушением малого атомного реактора, установленного на ракету. Ранее Greenpeace потребовал от Роспотребнадзора и Росгидромета опубликовать информацию об изотопном составе выброса, однако пока не получил ответа на свои официальные запросы.