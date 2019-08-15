Норвежский директорат по радиационной защите и атомной безопасности обнаружил в пробах воздуха, взятых 9-12 августа в Сванховде на севере Норвегии, радиоактивный йод в небольших концентрациях.
В сообщении ведомства подчёркивается, что концентрации радиоактивного вещества в пробах не представляют собой угрозу для здоровья людей. В сообщении подчёркивается, что подобное происходит до 8 раз за год. Если в воздухе нет следов других радиоактивных веществ, кроме йода, речь скорее всего идёт о выбросах фармацевтических предприятий - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении, в настоящий момент невозможно определить, связано ли нынешнее появление радиоактивного йода в пробах со взрывом, который произошёл 8 августа на военном полигоне под Северодвинском.
Станция в Сванховде расположена неподалёку от границы с Россией. Радиационный фон там сейчас в пределах нормы.
Как сообщает российское отделение Greenpeace, радиоактивный йод-131 может попадать в атмосферу при авариях на атомных реакторах. Greenpeace напоминает об одной из версий выброса радиации в Архангельской области, связанной с разрушением малого атомного реактора, установленного на ракету. Ранее Greenpeace потребовал от Роспотребнадзора и Росгидромета опубликовать информацию об изотопном составе выброса, однако пока не получил ответа на свои официальные запросы.
- 8 августа, по официальным данным, семь человек погибли на полигоне под Северодвинском при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Двое погибших были военнослужащими, пять - сотрудниками одной из структур "Росатома". Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Такую же информацию 8 августа давала пресс-службы Северодвинска.
- Президент США Дональд Трамп написал в твиттере: "Соединенные Штаты много узнали в результате взрыва в России несработавшей ракеты. У нас есть подобная, но более совершенная технология. Взрыв российской Skyfall заставил людей забеспокоиться по поводу чистоты воздуха не только рядом с полигоном, но и вдалеке от него".
- Названием Skyfall в США обозначают российскую крылатую ракету 9М730 "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Официально власти России не подтверждали, что взрыв произошёл именно на испытаниях "Буревестника".