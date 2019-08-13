Ракета с ядерной установкой: что случилось под Северодвинском?

13 августа президент США Дональд Трамп заявил в твиттере: авария на военном полигоне под Северодвинском 8 августа произошла в ходе испытаний перспективной российской крылатой ракеты “Буревестник” или Skyfall в обозначениях НАТО. Эта ракета, о разработке которой владимир Путин рассказал в марте 2018 года, якобы обладает ядерной двигательной установкой и способна находиться в воздухе практически неограниченное время. Неизвестно, на какие источники опирался Трамп и прав ли он в своем предположении, но и официальные сообщения российского Минобороны и Росатома подтверждают: инцидент связан с ракетным оружием и ядерной энергетической установкой.

Версии произошедшего и экологические последствия аварии, ракету “Буревестник” и другое оружие, о котором Владимир Путин рассказал в послании Фдеральному собранию обсудят эксперт по ядерным технологиям Валентин Гибалов, военный эксперт Александр Гольц и эколог, представитель фонда "Беллона" Андрей Золотков. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.