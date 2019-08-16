В Москве завели дело на мать ребёнка-инвалида за покупку лекарства

В Москве сотрудники таможенной службы задержали мать ребенка с эпилепсий, которая пришла в почтовое отделение получить заказанный по интернету препарат "Фризиум". Об этом в Фейсбуке сообщила директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. По её словам, в отношении матери ребёнка-инвалида возбуждено уголовное дело.

Препарат "Фризиум" от судорог больному эпилепсией ребёнку назначили врачи. В России он не зарегистрирован, а его аналогов стране нет, отметила Мониава.

12 августа мать ребёнка во второй раз пришла на почту за лекарством. В выходные ей не выдали посылку, объяснив, что склад закрыт. После того, как она расписалась в квитанции и взяла коробку в руки, к ней подошли два сотрудника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы России, написала Мониава. Елену (так зовут женщину) пять часов продержали в почтовом отделении. Её допросили, посылку конфисковали. После этого в ходе обыска в квартире был изъят системный блок компьютера. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что должны арестовать женщину, но "войдут в положение и делать этого не будут". Они также сообщили, что им известно ещё о нескольких посылках с фризиумом, которые пришли в Москву, добавила Мониава.



Месяц назад при таких же обстоятельствах и тоже при получении на почте фризиума для больного ребенка была задержана Елена Боголюбова. Тогда дело возбуждать не стали. Ещё один похожий случай произошел в прошлом году. Тогда была задержана Екатерина Коннова - мать неизлечимо больного ребенка - за то, что пыталась продать несколько оставшихся после курса лечения сына микроклизм с диазепамом. Женщине грозило от четырех до восьми лет лишения свободы. После широкого общественного резонанса МВД закрыло дело.

В России под угрозой уголовного преследования находятся родители тысяч детей-инвалидов, которым необходимы незарегистрированныев стране препараты.До недавнего времени Минздрав отрицал эти цифры. В прошлом году после жалоб родителей и детских хосписов министр здравоохранения Вероника Скворцова все-таки признала проблему и пообещала разобраться с ней, но этого так и не произошло.