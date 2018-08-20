Родители неизлечимо больных детей просят Путина о помощи

Родители неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией, а также сотрудники служб паллиативной помощи обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обеспечить детей лекарствами, которые не зарегистрированы в России.Текст обращения размещен на сайте детского хосписа "Дом с маяком".

В нём говорится, что в России не доступны препараты, необходимые для лечения боли и судорог у детей.

В их числе – диазепам в микроклизмах, из-за которого возбудили дело в отношении матери неизлечимо больного ребенка Екатерины Конновой. Ее обвинили в попытке продать остаток препарата в интернете, а преследование москвички было прекращено только после критики в СМИ и последовавшей за ней проверки по линии Министерства внутренних дел.

Авторы письма отмечают, что в России нет системы учета, позволяющей определить, сколько детей нуждаются в таких препаратах, а данные Минздрава сильно занижены. Глава ведомства Вероника Скворцова заявила журналистам, что диазепам в микроклизмах не производится в России, поскольку в стране только семь детей, которые нуждаются в незарегистрированных лекарствах. Заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава, обвинила Минздрав во вранье и заявила, что только в московском хосписе таких детей не менее 450. Подписавшие обращение родители уверяют, что в препаратах нуждаются 23 тысячи детей.