Южная Корея сообщила о новых запусках ракет КНДР

Северная Корея в пятницу утром выпустила две ракеты в восточном направлении в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Они пролетели около 230 километров на высоте в 30 километров. Тип ракет пока не установлен.

Это уже шестой запуск ракет КНДР за последние три недели. Сеул расценивает их как "демонстрацию силы" и связывает с совместными военными манёврами Южной Кореи и США.

Сеул призывает Пхеньян прекратить запуски баллистических ракет. Южнокорейские власти подчёркивают, что испытания не способствуют снятию напряженности на Корейском полуострове.

Как предполагают американские эксперты, эти испытания используются Пхеньяном для оказания давления на Вашингтон на фоне безрезультатных переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Она предусматривает полное прекращение ядерной программы Северной Кореи в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна.