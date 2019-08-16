Суд до 20 октября продлил домашний арест Анастасии Шевченко

Суд в Ростове-на-Дону продлил домашний арест члена федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Домашний арест продлён до 20 октября. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

В ходе заседания судья распорядилась удалить из зала двух детей Шевченко, сославшись на то, что они несовершеннолетние.

Шевченко была задержана в январе, 23 января суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело против Шевченко является первым в России по статье о деятельности нежелательной организации. Власти внесли в число таких организаций зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В движении "Открытая Россия" неоднократно заявляли, что оно не связано с этими организациями.

31 января, спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в интернате. Только за день до смерти дочери Шевченко разрешили навестить её в реанимации.