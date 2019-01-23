Активистку движения "Открытая Россия" арестовали до 20 марта

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил на два месяца под домашний арест Анастасию Шевченко, члена федерального совета движения "Открытая Россия".

Адвокат Шевченко просил оставить её под подпиской о невыезде. Он обращал внимание суда на то, что у девушки трое несовершеннолетних детей, младшему из которых семь лет, и Шевченко нужно водить его в школу. Активистка также навещает другого ребенка, который находится в интернате для детей с особенностями развития. Шевченко является его единственным опекуном.

Кроме того, сторона защиты готова была внести залог в размере 500 тысяч рублей.

Шевченко арестована по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. Уголовное дело по этой статье возбуждено в России впервые. До этого власти заводили только административные дела, но они также касались активистов "Открытой России".

Кроме Шевченко, в понедельник полицейские провели обыски у участников движения в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

А 18 января суд в Пскове отправил под домашний арест координатора "Открытой России" Лию Милушкину и её мужа, активиста штаба Навального, Артёма Милушкина. Супругов обвинили в хранении наркотиков. Сами они вину не признают. Милушкин утверждает, что наркотики подробсили полицейские, и они грозили это сделать давно. Обвиняемые считают, что их арест является политической травлей и запугиванием. В знак протеста они объявили голодовку.