Активистку движения "Открытая Россия" арестовали до 20 марта

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил на два месяца под домашний арест Анастасию Шевченко, члена федерального совета движения "Открытая Россия".
Адвокат Шевченко просил оставить её под подпиской о невыезде. Он обращал внимание суда на то, что у девушки трое несовершеннолетних детей, младшему из которых семь лет, и Шевченко нужно водить его в школу. Активистка также навещает другого ребенка, который находится в интернате для детей с особенностями развития. Шевченко является его единственным опекуном.
Кроме того, сторона защиты готова была внести залог в размере 500 тысяч рублей.
Шевченко арестована по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. Уголовное дело по этой статье возбуждено в России впервые. До этого власти заводили только административные дела, но они также касались активистов "Открытой России".
Кроме Шевченко, в понедельник полицейские провели обыски у участников движения в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.
А 18 января суд в Пскове отправил под домашний арест координатора "Открытой России" Лию Милушкину и её мужа, активиста штаба Навального, Артёма Милушкина. Супругов обвинили в хранении наркотиков. Сами они вину не признают. Милушкин утверждает, что наркотики подробсили полицейские, и они грозили это сделать давно. Обвиняемые считают, что их арест является политической травлей и запугиванием. В знак протеста они объявили голодовку.
- В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе - "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".
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