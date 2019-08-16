Сергей Глазьев уйдёт с поста советника Путина

Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев, известный своими одиозными взглядами, уйдёт со своего поста и станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает агентство ТАСС. Кандидатура чиновника одобрена главами правительств блока и должна пройти согласование у президентов.

Глазьев — советник президента с 2012 года. Академик РАН был в команде экономистов, готовивших шоковую терапию российской экономики, занимал должность министра внешних экономических связей России в первом правительстве Черномырдина, но отказался от либеральных идей, став сторонником масштабных трат государства. Он был одним из создателей националистической партии "Родина", а в 2014 году был внесён в санкционные списки США и Евросоюза за активную роль в подготовке аннексии Крыма Россией.

В окружении президента Глазьев был противовесом либеральным экономистам, цитирует агентство "Блумберг" эксперта московского центра Карнеги, в 2016 году он разрабытывал альтернативный план развития российской экономики, выступая за поддержку курса рубля и масштабные государственные проекты.

В 2012 году в качестве советника Путина он курировал создание Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, превратившийся в Евразийскую экономическую комиссию — наднациональный орган, создающий единый Рынок для этих трёх стран и примкнувшим к ним Киргизию и Армению.

Вступление в это экономическое пространство Москва предлагает странам бывшего СССР как альтернативу интеграции с Евросоюзом или Китаем, что, в частности, было одной из ключевых точек политического кризиса на Украине, приведшего в итоге к гражданскому противостоянию в Киеве в 2013 и бегству президента Виктора Януковича из страны.