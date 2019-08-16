Активисту Котову дали только 3 суток на ознакомление с делом

Суд в Москве дал активисту Константину Котову, обвиняемому по статье уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов, всего три дня на ознакомление с четырьмя томами его уголовного дела. Об этом сообщает "Медиазона". Срок ознакомления с делом истекает в полдень в понедельник.
Адвокат Мария Эйсмонт просила выделить ей на ознакомление с делом две недели, однако это суд счёл затягиванием процесса ознакомления.
Следствие по делу Котова завершилось в рекордные сроки – всего через день после предъявления обвинения. Всего оно продолжалось два с половиной дня. 12 августа Котов был задержан, а уже 15-го следствие завершилось.
14 августа суд отправил Котова в СИЗО.
Как сообщила адвокат Эйсмонт, на 16 августа были назначены сразу два судебных заседания по делу Котова – об ограничении сроков ознакомления с делом и об апелляции на арест. При этом апелляция рассматривается в тот же день, когда была подана.
Константин Котов – программист и гражданский активист. Он стал первым обвиняемым по так называемой "дадинской" статье, которого отправили под арест во время следствия.
- Статья о неоднократном нарушении правил проведения митинга получила неофициальное название "дадинской" по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд уточнил толкование статьи, приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления.
- Поводом для уголовного дела против Котова стали три административных протокола – за пост в Фейсбуке с призывом на несогласованную акцию, а также за участие в несогласованных шествиях.
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