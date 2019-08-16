Суд в Ульяновске обязал правительство выплатить 200 тысяч рублей компенсации за незаконное преследование активиста регионального отделения "Левого блока" Данила Алферьева. ФСБ обвиняла его в экстремизме. О победе в суде Радио Свобода сообщили в правозащитном движении "Агора".

В 2016 году ФСБ возбудило против Алферьева уголовное дело о публичных призывах к экстремисткой деятельности. Поводом для возбуждения дела стало пародийное выступление активиста на митинге 7 ноября 2014 года, когда он призвал бороться с "пятой колонной" в Государственной думе.

В своей речи он перефразировал речь представителя прокремлёвского движения "Евразийский союз молодежи" Андрея Коваленко, попросившего искать "пятую колонну" в российских СМИ президента Путина. Пародия Алферьева стала причиной возбуждения ещё одного уголовного дела — о возбуждении ненависти или вражды, оно было объединено с обвинениями в экстремизме.

В 2017 году обвинения против Алферьева были сняты.