Суд в Москве не отпустил из-под стражи украинских моряков

Сегодня суд в Москве рассматривает апелляции 11 из 24 украинских моряков, которые были задержаны у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. Шестерым Мосгорсуд уже отказал. Заседание прошло в закрытом режиме.

25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.