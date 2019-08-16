Суд в Москве не отпустил из-под стражи украинских моряков

Сегодня суд в Москве рассматривает апелляции 11 из 24 украинских моряков, которые были задержаны у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. Шестерым Мосгорсуд уже отказал. Заседание прошло в закрытом режиме.
25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
- Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. Москва заявляет, что между Россией и Украиной нет войны, следовательно, арестованные моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
- По решению Международного трибунала ООН по морскому праву Россия должна была освободить моряков до 25 июня, однако Москва не стала его исполнять.
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