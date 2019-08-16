Журналистку "Новой газеты" пытались удалить с места раскопок в Сандармохе

Полиция пытались удалить с раскопок на месте массовых захоронений в урочище Сандармох в Карелии корреспондента "Новой газеты" Ирину Тумакову под предлогом якобы имеющегося у неё американского гражданства.

Раскопки в Сандармохе сейчас ведёт Российское военно-историческое общество (РВИО). По мнению журналистки, слух о гражданстве США мог появиться после её общения с руководителем департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергеем Бариновым.

- В какой-то момент я, в очередной раз, сфотографировала яму и, Баринов сказал мне: "А для вас, наверное, закон не писан. Мы вам говорим не фотографировать [место раскопок], а вы фотографируете, - рассказала Тумакова РС.

По словам Тумаковой, Баринов поинтересовался, какое у журналистки гражданство, предположив, что она не является гражданкой России. Она в шутку ответила, что американское.

После разговора с Бариновым вечером 14 августа к журналистке пришли двое людей, один из которых представился участковым полиции, другой - сотрудником миграционной службы. Они сообщили, что им поступил звонок якобы от Баринова, который сообщил об американской гражданке в районе раскопок.

- У меня был российский паспорт, который я им показала. Они спросили, нет ли у меня всё-таки американского гражданства. Я ответила, что нет. Они потом сами посмеялись, - рассказала РС Тумакова.

Журналистка также рассказала, что сотрудники РВИО пытаются запретить журналистам фотографировать процесс раскопок. Например, изначально в РВИО говорили, что военные, присутствующие в Сандармохе, не разрешают фотографировать находки, которые были сделаны во время раскопок. При этом ограничения не коснулись сотрудников "России 24", которым сотрудники общества дают комментарии о раскопках.

Экспедиция РВИО в Сандармохе началась 11 августа. За это время её участники извлекли несколько патронов и гильз, которые они считают иностранными, и, как утверждается, останки более 10 человек. Однако члены РВИО утверждают, что обнаружили среди останков шинель - а это, якобы, значит, что на урочище были захоронены красноармейцы.

Общество "Мемориал", исследователи которого в 1990-е годы вели раскопки в урочище, утверждает, что в Сандармохе захоронены жертвы политических репрессий 1937-1938 годов. Установлено их число - более 6 тысяч человек - и личности. В РВИО, однако, считают, что в Сандармохе захоронены узники финских лагерей и солдаты Красной армии.