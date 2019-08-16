Яшину вновь отказали в праве баллотироваться в Мосгордуму

Московский городской суд в пятницу отклонил жалобу оппозиционера Ильи Яшина на отказ в регистрации его кандидатуры на выборах в Мосгордуму. Яшина в суд доставили из спецприёмника, где он отбывает административный арест. Яшин был арестован на 10 суток 29 июля по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Затем его ещё дважды судили и назначали различные сроки ареста. Мосгорсуд признал законным отказ избирательных комиссий, включая Центризбирком, в регистрации Яшина. Оппозиционер утверждает, что он собрал требуемые по закону подписи избирателей, а отказ в регистрации его кандидатуры политически мотивирован. В избиркомах обосновывают своё решение браком в собранных подписях.