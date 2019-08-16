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СК не завёл уголовные дела об избиении активистов на протестах

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Следственный комитет России отказался завести уголовное дело шести активистам, которых избили полицейские на акциях протеста 27 июля и 3 августа в Москве. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Зона права" Сергей Петряков.

Все отказы, по его словам, были составлены по единому образцу. "Мы получили 4 стандартных ответа из СК об отказе проводить доследственные проверки по заявлениям избитых правоохранителями на акциях 27 июля и два аналогичных – по акции 3 августа", – сообщил юрист Петряков. Активисты обжалуют отказы в суде.

Несмотря на описанные факты незаконного применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, СК в отказах подчеркивает правомерность действий полицейских, добавил он.

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек, ещё один находится в статусе подозреваемого. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.

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