Мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение акций 24 августа

Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции за свободные выборы в субботу 24 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятий. В частности, власти не разрешили проводить митинги на площади Победы у Поклонной горы и на Большой Якиманке, а также шествия по проспекту академика Сахарова и по Тверской.

Мэрия предложила провести митинг в районе Марьино, на окраине Москвы. Организаторов этот вариант не устроил.

Ранее в четверг городские власти не согласовали на 17 августа проведение серии пикетов в центре города в поддержку независимых кандидатов Мосгордумы и подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках. Заявители акции сообщили, что выйдут с одиночными пикетами.

В среду мэрия Москвы разрешила провести 25 августа 100-тысячный митинг на проспекте Сахарова. Заявку на акцию против дела о массовых беспорядках и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму подала незарегистрированная Либертарианская партия. Организаторы планировали провести марш по Бульварному кольцу от Пушкинской площади от проспекта Сахарова, однако в шествии им было отказано.

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек, ещё один находится в статусе подозреваемого. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.