Огонь у карельской деревни: студия Михалкова снимала кино

Съемочная группа Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова устроила в ночь на 16 августа пожар в окрестностях исторической карельской деревни Кинерма. Кинематографисты снимали одну из сцен фильма-катастрофы с использованием открытого огня в нескольких сотнях метров от памятников деревянной архитектуры, расположенных на территории деревни.

Как рассказала Радио Свобода одна из жительниц Кинермы Ольга Гоккоева, пожар начался на поле возле деревни около 23 часов, и огонь был такой силы, что его видели в соседнем селе Ведлозеро, которое находится в 6 километрах от места съемок. Местное население провело бессонную ночь – пожарные расчеты, которые дежурили во время съёмок, покинули деревню только под утро.

Кроме того, накануне пожара в Кинерме устроили воздушные съёмки с использованием вертолётов. По словам Ольги Гоккоевой, от этих полётов пострадали крыши местных жителей и рухнули деревянные ворота деревенской часовни иконы Смоленской Божьей матери, которая является памятником архитектуры. Ворота были восстановлены кинематографистами, однако жителям деревни пришлось самим приводить в порядок свои дома.

Население исторической карельской деревни выступало против проведения съёмок и устраивало акции протеста против планов кинематографистов. Но Студия "ТРИТЭ" не отказалась от своих намерений снимать в Кинерме фильм-катастрофу о подвиге пожарных.