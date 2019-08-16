Судный день. Яшин и Серебренников

Илье Яшину - отказать в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Таково решение суда. Оно было заданным? А также: куда движется процесс по делу Кирилла Серебренникова? В передаче "Лицом к событию" участвуют: адвокаты Вадим Прохоров и Ирина Поверенова, супруга арестованного политика Дмитрия Гудкова Валерия Гудкова, журналист Мумин Шакиров, ассистент арестованного Ильи Яшина Вероника Шульгина. Ведущая Елена Рыковцева.