Чайки и свалки в районе Жуковского

Следователи и экологи еще в 2017 году предупреждали о несанкционированной свалке у Жуковского. Живущие там чайки могли стать причиной инцидента с самолетом А321. Следственный комитет и подмосковные экологи еще два года назад проверяли свалку отходов в непосредственной близости от взлетной полосы аэропорта Жуковский. Тогда было возбуждено уголовное дело, а мусор начали вывозить. Однако весной этого года Роспотребнадзор в ходе проверки нашел там твердые коммунальные отходы. По одной из версий, именно на этой свалке жили чайки, которые вынудили экипаж А321 "Уральских авиалиний" совершить экстренную посадку. Утром 15 августа лайнер приземлился на кукурузное поле после взлета из аэропорта Жуковский. Причиной ЧП в авиакомпании назвали "многочисленное попадание птиц в оба двигателя". Все пассажиры остались живы. Однако 70 человек пострадали при жесткой посадке.