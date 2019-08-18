Власти Гибралтара объяснили, почему не арестовали иранский танкер

Власти Гибралтара объяснили, почему отвергли запрос суда Соединённых Штатов об аресте иранского нефтяного танкера Grace 1 и позволили ему покинуть порт.

Согласно официальному сообщению властей британской заморской территории, они не могли принять ордер американского суда к исполнению, поскольку он противоречит действующим нормам Европейского Союза. Речь идёт о санкциях против Ирана, говорится в заявлении: "диапазон санкций ЕС против Ирана, которыми руководствуется Гибралтар, является более узким, чем диапазон санкций США". Соединённые Штаты ввели полное эмбарго на экспорт нефти из Ирана, ЕС такого эмбарго не вводил.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер, посчитав, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение международных санкций. Спустя две недели Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его экипаж в нарушении правил международного судоходства. Британский танкер до сих пор задержан.

СМИ сообщали, что Тегеран официально заверил правительство Гибралтара в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию. Однако Иран отрицает, что дал обещание не отправлять туда танкер. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

В четверг власти Гибралтара официально сообщили, что танкер свободен. Он, однако, по-прежнему находится в территориальных водах Гибралтара. Reuters сообщает, что на судне поднят иранский флаг (вместо флага Панамы), а само оно переименовано в Adrian Darya.