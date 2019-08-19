СМИ: мэрия из-за протестов ожидает рост явки на выборы в Мосгордуму

Мэрия Москвы рассчитывает на повышение явки на выборы в Московскую городскую думу в сентябре до 30 процентов из-за протестного голосования. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на три источника. В самой мэрии изданию заявили, что прогнозов по явке не строят, однако считают, что результат будет хорошим для власти.

Однако один из собеседников издания полагает, что в случае повышения протестной явки выше 30 процентов, кандидаты от власти проиграют: "Самотеком люди за провластных кандидатов, скорее всего, голосовать не будут", - сказал он.

По словам другого близкого к московской мэрии источника, проблема явки существует, и явки именно протестной. Власти боятся, что лояльные избиратели уедут на дачи, а на выборы придёт проблемный электорат, поэтому явку лояльного электората нужно повышать Сейчас этим озадачена администрация президента, добавил он. Повышать явку планируют за счет бюджетников, однако там пока не дали "жесткую команду" для их участия, отметил собеседник издания.

Кроме того, как рассказал источник, власти намерены "раскручивать тему раскола" из-за стратегии Алексея Навального "Умное голосование", который призвал голосовать за сильнейшего кандидата не от "Единой России".

"Перебить протестную повестку" пытаются и с помощью различных фестивалей в Парке Горького, которые также курирует управление президента по общественным проектам, сказал собеседник газеты.