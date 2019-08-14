Навальный призвал москвичей принять участие в выборах в городскую Думу

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал москвичей принять участие в выборах в Мосгордуму. Такое решение он предлагает сделать вне зависимости от допуска независимых кандидатов к выборам. По его словам, главная задача в голосовании – разрушить монополию "Единой России" в городском парламенте.
Заявление Навального, отбывающего арест на 30 суток за нарушения правил проведения митингов, опубликовано на его сайте. По его словам, задачей оппозиции должно стать повышение явки на выборах в Мосгордуму за счёт людей, поддерживающих протесты, с тем чтобы проиграли поддержанные мэрией кандидаты. Так он предлагает продолжить свой анонсированный ранее проект "Умное голосование".
"Это цель нашего плана, – написал Навальный. – Прекратить обсуждать надоевшие уже 10 лет назад "но как же мы будем голосовать за сталинистов". Привести всех на выборы для участия в "Умном голосовании". Отнять столько округов, сколько сможем, разрушая монополию ЕР. Потом – защитить результаты выборов". Он также предложил жителям города продолжить выходить на акции протеста.
- С середины июля в Москве проходят акции протеста против недопуска независимых кандидатов до выборов в городской парламент. Мероприятия 27 июля и 3 августа были несогласованны, были задержаны в общей сложности более 2,5 тысячи человек. События 27 июля власти охарактеризовали как массовые беспорядки, по уголовному делу арестованы 13 человек, ещё один подозреваемый был госпитализирован. Оппозиция планирует акции в их поддержку.
- Выборы в Мосгордуму запланированы на сентябрь, в этот месяц пройдут также выборы в нескольких других регионах России. Ранее Навальный призывал использовать стратегию "умного голосования" и на других выборах.