Навальный призвал москвичей принять участие в выборах в городскую Думу

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал москвичей принять участие в выборах в Мосгордуму. Такое решение он предлагает сделать вне зависимости от допуска независимых кандидатов к выборам. По его словам, главная задача в голосовании – разрушить монополию "Единой России" в городском парламенте.

Заявление Навального, отбывающего арест на 30 суток за нарушения правил проведения митингов, опубликовано на его сайте. По его словам, задачей оппозиции должно стать повышение явки на выборах в Мосгордуму за счёт людей, поддерживающих протесты, с тем чтобы проиграли поддержанные мэрией кандидаты. Так он предлагает продолжить свой анонсированный ранее проект "Умное голосование".

"Это цель нашего плана, – написал Навальный. – Прекратить обсуждать надоевшие уже 10 лет назад "но как же мы будем голосовать за сталинистов". Привести всех на выборы для участия в "Умном голосовании". Отнять столько округов, сколько сможем, разрушая монополию ЕР. Потом – защитить результаты выборов". Он также предложил жителям города продолжить выходить на акции протеста.