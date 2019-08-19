Суд вернул полиции протокол на Дарью Сосновскую из-за ошибок

Таганский суд Москвы вернул полиции протокол на Дарью Сосновскую, которую при задержании после митинга 10 августа полицейский ударил в живот. Как сообщила представитель суда Анастасия Логвинова, судья не стал рассматривать протокол из-за "недостатков при его составлении".

После акции на Сосновскую составили протокол о нарушении правил проведения митингов. Её адвокат Татьяна Молоканова надеется на прекращение административного дела из-за отсутствия состава правонарушения и ошибок в протоколе. В нём есть исправленное обязательство о явке, которое не соответствует тому, которое давали Сосновской. Кроме того, источник происхождения фотографий в материалах дела установить невозможно, сказала адвокат "Новой газете".

Перовоначально заседание по административному делу Сосновской было назначено на 13 августа, однако к этой дате материалы в суд не поступили. Адвокат тогда предположила, что это связано с тем, что в них должны быть указаны имена задержавших активистку полицейских.

При задержании 10 августа полицейский ударил Сосновскую в живот. Позже уже у автозака она получила удар по голове. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.Сосновская подала заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудника МВД к уголовной ответственности.

Имя полицейского пока достоверно неизвестно – в полиции утверждают, что данные проекта Baza со ссылкой на источники,о том, что удар Сосновской нанёс Сергей Цыплаков – неверны. Согласно расследованию "Медиазоны",сотрудник московской полиции Сергей Цыплаков принимал участие в задержании Дарьи Сосновской, но не бил её в живот.