Медиазона: полицейский Цыплаков задерживал Сосновскую, но не бил её

Сотрудник московской полиции Сергей Цыплаков принимал участие в задержании Дарьи Сосновской после митинга на проспекте Сахарова в Москве, но не бил её кулаком в живот. Об этом сообщается в расследовании "Медиазоны". Ранее издание Baza со ссылкой на источники в полиции сообщило, что именно Цыплаков нанёс удар задержанной. В МВД эту информацию опровергли.

"Медиазона" опознала Цыплакова в другом полицейском, который на видеозаписях и фотографиях ведёт Сосновскую под левую руку. У него не было при себе дубинки, при этом сотрудник правоохранительных органов, который ведёт задержанную под правую руку, перед тем как нанести удар в живот, роняет дубинку из рук. Этот момент попал на видеозаписи.

Позже Сосновскую ударили по голове перед тем, как завести в автозак. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кто нанёс задержанной эти повреждения неизвестно.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности ударившего Сосновскую полицейского. В Росгвардии ранее заявили, что сотрудник, ударивший в живот девушку при задержании 10 августа в Москве, не принадлежит к ведомству.