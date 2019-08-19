Граница для Макрона. Наталья Геворкян – о встрече в Брегансоне

Совпадение вполне может быть случайным, если принять, что совпадения бывают случайными. В понедельник, 19 августа, в 28-ю годовщину неудачного попытки путча в Москве, Эммануэль Макрон принимает президента Путина в форте Брегансон на юге Франции, который стал одной из президентских резиденций в 1968 году. Вспомнит ли французский президент о значении даты 19 августа в истории России? Не знаю, скорее, нет. Путин неохотно вспоминает эту дату, которая стала началом конца СССР. В интервью перед своим первым избранием в президенты он назвал этот период в своей жизни "ломкой жизни, с хрустом". На этом совпадения не заканчиваются, но об этом ниже.

Макрон прагматик. Его желание встретиться с Путиным и получить информацию из первых рук за пять дней до саммита G7 в Биаррице понятно. Скорее всего, речь пойдёт уже традиционно о Сирии и Украине, об Иране и Ливии – тут у президентов есть совпадения в позициях. Макрон – сторонник диалога с Путиным: "Нужно изучить все формы сотрудничества без наивности, но не закрывая дверь". Он поддержал открытие дверей ПАСЕ для российской делегации, что вызвало негативную реакцию в Украине и позитивную в Москве. Вопросы европейской безопасности и сотрудничества России с Европейским союзом в повестке дня. Некоторые аналитики считают, что Макрон предложит Путину четырёхстороннюю встречу во Франции президентов России, Украины, Германии и Франции. В неформальном разговоре со мной одни из экспертов предположил, что "Макрон хочет заменить Ангелу Меркель как доверительный канал диалога с Путиным", но в свойственном ему сдержанном стиле. Собственно, сегодня это, пожалуй, один из немногих действующих европейских контактов Путина.

Любопытно, что Макрон предлагает начать встречу с пресс-конференции. И тут он, конечно, рискует получить от собственной прессы все напрашивающиеся вопросы по поводу тайминга встречи с учетом внутриполитической ситуации в России.

Это второе совпадение. Макарон и Путин публично подтвердили тот факт, что встречаются в Брегансоне, 27 июля – в тот день, когда на протестной акции в Москве жестко и с применением избыточного рвения со стороны полиции и Росгвардии были задержаны тысячи сторонников честных выборов в Мосгордуму, арестованы многие оппозиционные лидеры и наиболее яркие независимые кандидаты в депутаты. Это был самый неподходящий день для напоминания о предстоящих дружеских рукопожатиях в Брегансоне. Между 27 июля и 19 августа согласованных и несогласованных с властями акций в Москве было несколько, винтилово продолжилось, последовали аресты и обвинения по статье о массовых беспорядках, коих не было и в помине. Началось новое уголовное дело против команды Алексея Навального. К моменту начала саммита Макрон – Путин все лидеры протеста сидят в кутузке, некоторые по третьему кругу, и Кремль явно настроен держать их там до сентябрьских выборов в городской парламент.

МИД Франции призвал российские власти избегать применения силы и отпустить задержанных. В ответ российский МИД ответил в стиле "кто бы говорил", напомнив о жестких мерах французской полиции против "жёлтых жилетов". Мне, как человеку, находящемуся в Париже, разница между погромами, которые устраивали во Франции всевозможные радикалы, воспользовавшись выступлением "жёлтых жилетов", и московскими акциями протеста совершенно понятна. Ни одной разбитой витрины в Москве, ни одной сожжённой машины или иного вандализма, никакого проявления насилия со стороны митингующих, никаких нападений на полицейских, в отличие от Франции. Это две совершенно разные истории.

Вопрос в том, где проходят границы для Макрона, когда он говорит об отношениях с российским лидером "без наивности и попустительства"

Чудовищные кадры избиения и силового задержания мирных безоружных протестующих на улицах Москвы, в основном молодежи – во всех крупнейших зарубежных средствах массовой информации, включая, конечно, французские. На этом фоне подтверждение Макрона о встрече с Путиным прозвучало как нонсенс. Но Макрон не отменил встречу. Очевидно, французские журналисты не обойдут эту тему на пресс-конференции. И тем не менее в Елисейском дворце подтвердили, что встреча начнется, а не закончится, по традиции, с вопросов журналистов. Помощник российского президента Юрий Ушаков выразил недоумение по этому поводу и сказал, что в таком случае Путин встретится с российской прессой еще раз, уже по окончании переговоров.

Допускаю, что столь необычный порядок встречи мог быть предложен французской стороной в том числе и для того, чтобы как бы с подачи прессы Макрон смог поднять незапланированные в ходе подготовки темы, в частности, касающиеся внутриполитической ситуации в России. Типа не могу, Владимир, не спросить, ты сам видел. Или как минимум чтобы Макрон имел возможность публично высказаться/объясниться по этому поводу и закрыть тему, не касаясь её в двустороннем формате и сосредоточившись на том, что считает более важным. Почему-то живо представляю, как, оставшись вдвоем, президенты посетуют, как им мешают работать эти вечные несогласные. Предпочитаю, чтобы такая картинка была лишь плодом моей фантазии. В конце концов, как минимум один раз Макрон уже неприятно удивил Кремль своими критическими замечаниями во время первой встречи с Путиным в Версале. Тогда речь шла о попытках вмешательства России во внутреннюю политику Франции.

С тех пор прошло два года, пожалуй, более сложных для французского президента, чем для российского. Они встречались, общались, говорили по телефону и находили взаимопонимание по некоторым вопросам. Франция аккредитовала Russia Today, содействовала удержанию России в европейских институтах. Макрон явно видит некую свою миссию в общении с Путиным, в возобновлении диалога с Россией, возможно, в преодолении препятствий для возвращения к формату G8. Не в этот раз, но в перспективе. Пока же Донбасс и Крым остаются препятствием для Запада, западные санкции в отношении России – для Путина.

Дуэт Макрон – Путин заслуживает внимания. Оба лидера понимают, чем тактически могут быть полезны друг другу, при этом каждый играет свою игру. Вопрос в том, где проходят границы для Макрона, когда он говорит об отношениях с российским лидером "без наивности и попустительства". Пока это не очень очевидно. Вопрос также в том, правильно ли Путин считывает Макрона, политика иного поколения, фактически ровесника Навального, к которому пока Путин относится, скорее, со снисходительностью, как к новому парню с неопределенным будущим. И вот тут интуиция может его подвести. Этот парень совсем не так прост, как кажется старожилу Путину, слишком уверенному в собственном будущем.

Наталья Геворкян – журналист

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