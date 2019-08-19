Обвиняют в хорошей погоде. Давление на ЛГБТ-активистов в Ярославле

17 мая, в день борьбы с гомофобией, участники ярославского ЛГБТ-движения “Каллисто” вышли на акцию в центр города. Они провели несколько одиночных пикетов, флешмоб и шествие. Около офиса Управления роскомнадзора по Ярославской области активисты развернули несколько радужных флагов, а также флаг бисексуалов и флаг трансгендеров.

В июле на лидера “Каллисто” Александра Юборса и школьного учителя Ярослава Сироткина составили протоколы за нарушение статьи 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Дела обоих активистов переданы в суд и будут рассмотрены осенью. В интервью Радио Свобода Ярослав Сироткин рассказал, что несмотря на обвинение движение “Каллисто” не собирается прекращать свою деятельность:

– Какими доказательствами вашей вины располагает следствие?

– Во-первых, никакой вины по этой абсурдной статье нет и быть не может. Статья 6.21 нарушает Конституцию РФ и дискриминирует людей с негетеросексуальной ориентацией – на это есть соответствующие решения ЕСПЧ. Но действия, в которых нас обвиняют, не содержат нарушения этой странной статьи. Все доказательства, по моему мнению, притянуты за уши. Например, в заявлении указаны свидетели: 14-летняя девочка и ее мама. Эти люди, по их словам, находились рядом с местом, где я стоял в одиночном пикете. По моим данным, с этой точки они меня видеть и, соответственно, “запропагандироваться”, не могли. Кроме того, девочка-подросток, если верить показаниям, на удивление правильно расшифровывает аббревиатуру ЛГБТ и знает, что означает символика радужных флагов. Мама девочки тоже может подробно объяснить, кто такие гомосексуалы, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры. Девочка написала в показаниях, что она отрицательно относится к ЛГБТ, потому что ее воспитывают на традиционных ценностях. Не очень понятно, почему гетеросексуальный подросток, воспитанный на "традиционных ценностях", так много знает о ЛГБТ. Возникает вопрос: не занимаются ли родители свидетельницы пропагандой гомосексуальности?

Не очень понятно, почему гетеросексуальный подросток, воспитанный на "традиционных ценностях", так много знает о ЛГБТ

Также в показаниях написано, что наша акция крайне расстроила этого подростка. Не очень ясно, как люди в цветных футболках с радужными флагами в руках могли кого-то огорчить. Свидетели, давшие показания в деле против Саши Юборса, тоже вызывают сомнения. Два молодых человека сказали, что видели, как Саша куда-то направляет колонну шествующих ЛГБТ-активистов. Студенты опознали Сашу по видеозаписи, которая была показана им через месяц после акции. Я сомневаюсь, что через столь значительный срок можно опознать незнакомого человека, которого случайно увидел на улице. По моему мнению, дело построено на показаниях подставных свидетелей.

В этом деле много различных нарушений. Например, в материалах есть информация, что в суд передан диск с доказательствами. С содержимым этого диска не ознакомили ни нас, ни адвоката. Когда защитник потребовал ознакомит нас с содержанием диска, ему ответили, что материалы уже отправлены в суд. Протокол о административном нарушении по статье 6.21 – это удивительный документ. На четырех листах там перечислены виды сексуальной ориентации, а также подробно расписано, что такое традиционные отношения. Все это скопировано из Википедии. Обо мне в протоколе говорится, что я стоял в центре города с плакатом, чем "способствовал формированию привлекательности нетрадиционных отношений у несовершеннолетних". Далее – обстоятельство совершения преступления: хорошая погода, центр города и выходной день. А это была пятница. Я по календарю проверял. Мне ставят в вину, что я в хорошую погоду вышел на улицу. К слову, с несовершеннолетними я во время пикета я не общался, разговаривал только с бабушками, которые называли меня нехристем.

По моему мнению, дело построено на показаниях подставных свидетелей

​– Как с вами во время допросов вели себя полицейские?

– Наше дело вел следователь по фамилии Маковский. Он общался корректно. Последний раз он мне позвонил и сказал веселым голосом, что дело сдал. Я не понимаю, какие у Маковского поводы для веселья: денег на нас потратили в несколько раз больше, чем сумма, на которую нас, возможно, оштрафуют. Полицейские долго нас искали, чтобы вручить повестку. Ездили к нам на работу и домой. Сашу в конце концов выловили на улице. Я в этот период был в отпуске и возвращался домой поздно вечером. Интересно, полицейским самим не обидно тратить время на привлечение к ответственности ЛГБТ-активистов вместо того, чтобы бороться с преступностью. Хочу заметить, что центр “Э” недавно сообщил, что не нашел создателей гомофобного проекта “Пила”, участники которого призывают к насилию над негетеросексуалами. Кстати, мы называем это движение “Зубочисткой” или “Точилкой”.

​– Когда будет суд?

– Заседание по делу Юборса должно было состояться 3 августа в районном суде. Я планировал в этот день выйти на одиночный пикет в поддержку Юборса. Но за полчаса до начала заседания в районном суде оказалось, что дело отправили в мировой суд. Саше сказали, что заседание суда по его делу будет в сентябре. Мне повестка не пришло до сих пор.

– Как вы планируете строить линию защиты в суде?

Фраза на плакате, который я держал, констатировала известный факт, что гомосексуальность – не болезнь

​– В пикете я стоял в 50 метрах от другого пикетчика. Место, выбранное для пикета, было расположено далеко от детских учреждений. Текст моего плаката “Гомосексуальность – это норма. Ненависть убивает” не нарушал закон о пропаганде гомосексуальности. Фраза на плакате констатировала известный факт, что гомосексуальность – не болезнь. Я не понимаю, как эта фраза может создать “привлекательность нетрадиционных отношений” и нарушать права детей, как написано в протоколе. Для того, чтобы доказать, что слова на плакате нарушили закон о пропаганде гомосексуальности, нужно было провести лингвистическую экспертизу. Этого не было сделано.

– Как вы думаете, почему вас привлекли по статье 61.2?

– Мы последнее время проводили немало акций в защиту прав ЛГБТ. Я знаю из своих источников, что администрацию мы раздражаем. И, видимо, местная власть решила нас поставить на место. Сашу они привлекли как лидера движения, а меня, потому что я работаю в школе учителем и обо мне писали местные СМИ. Сначала они нас пытались обвинить в организации несогласованного шествия. Видимо, не получилось привлечь нас по этой статье. Тогда решили обвинить в пропаганде.

– В мае Радио Свобода писало о том, что ваша деятельность в качестве ЛГБТ-активиста вызвала возмущение некоторых родителей учеников и местных жителей. Как себя повела администрация школы, когда узнала что вас обвиняют в пропаганде “нетрадиционных отношений”?

– Из школы мне предложили уволиться по собственному желанию еще до обвинения. Я отказался. С профессиональными обязанностями я справляюсь, активизмом занимаюсь в свободное от работы время. После обвинения директор снова рассказала мне, что местные люди не готовы “к таким вещам”. О чести и статусе директор говорила и снова намекала на увольнение. По моему мнению, информацию ярославским СМИ о том, что я работаю в школе "слила" полиция. Они пытались надавить на меня с помощью общественного мнения.

Из школы мне предложили уволиться по собственному желанию еще до обвинения

​– Коллеги вас поддерживают?

– Мне говорят слова поддержки бывшие ученики и сокурсники. Недавно написала незнакомая школьная учительница, представительница ЛГБТ-сообщества. Она рассказала, что наши акции помогли ей изменить свою жизнь и стать более смелой. Меня очень обрадовали эти слова. Значит, наши акции работают. Мы выходим на улицы, чтобы ЛГБТ увидели, что не нужно прятаться в четырех стенах. Мы хотим показать ЛГБТ, что не надо вписываться в мифические шаблоны, а обществу – что мы есть и мы – живые люди, а не то, чем нас пытается представить гомофобная пропаганда.

– Ярославская оппозиция на вашей стороне?

– Ярославских ЛГБТ не поддерживает ни местное “Яблоко”, ни команда Навального. Как ни странно, нас поддерживают молодые коммунисты и члены НБП.

– Вы выходили на акции против закона о пропаганде “нетрадиционных отношений”. Что вы сейчас, став обвиняемым по такому делу, чувствуете?

​– То же самое, что и многие другие люди, которых государство пытается обвинить ни за что, нарушая все демократические принципы. С другой стороны, я чувствую себя частью прогресса. Если со мной борются, значит, я правильно поступаю. Я с юмором смотрю на обвинение меня в пропаганде "нетрадиционных отношений". У меня теперь есть забавный документ – протокол нарушения статьи 61.2. Через много лет я буду его показывать потомкам и рассказывать, что когда-то была такая статья. Надеюсь, они даже не поймут формулировку “нетрадиционные отношения”.

Если мы все уедем в эмиграцию, то Прекрасная Россия Будущего так и останется мечтой

​– После того, как вас обвинили по статье о пропаганде “нетрадиционных отношений” у вас появилось желание уехать из России?

– Я люблю Россию и останусь здесь, пока смогу что-то в ней менять к лучшему. Я уверен, что со временем политические посты начнут занимать люди другого плана. Но нужно, чтобы в России были те, кто сможет ускорить этот процесс. Если мы все уедем в эмиграцию, то Прекрасная Россия Будущего так и останется мечтой.