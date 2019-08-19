Суд признал экстремистской организацию "Союз славянских сил Руси"

Суд республики Коми признал экстремистской общественную организацию "Союз славянских сил Руси". С 16 августа деятельность движения считается запрещённой на территории России.

Ранее с требованием запретить "Союз славянских сил Руси" выступили представители прокуратуры. Сотрудники ведомства заявили, что сторонники организации призывали к насилию в отношении евреев и захвату власти. Двое последователей движения были осуждены по обвинению в экстремизме.

Организация "Союз славянских сил Руси" была создана в 2010 году дантистом Сергеем Тараскиным, который объявил себя "врио президента СССР" и назначил "губернаторов" в разных регионах страны. Сторонники движения заявляют, что Советский Союз не распадался, а значит нынешняя российская власть нелегитимна.

"Союз славянских сил Руси" не единственная организацию отрицающая распад Советского Союза в начале июля в Нижневартовске местные жители, представляющиеся "гражданами СССР", пообещали захватить административные здания города. В местную полицию и налоговую службу члены организации "Домой в СССР" отправили письма с требованием к сотрудникам ведомств освободить здания, которые они сейчас занимают. Как сообщает URA.RU, в случае отказа активисты обещают завладеть помещениями силой.