После взрыва под Северодвинском не работают уже 4 станции мониторинга

Ещё две российские мониторинговые станции, входящие в международную сеть, прекратили передачу данных после взрыва 8 августа на военном полигоне под Северодвинском. Речь идёт о станциях на Чукотке и Алтае, информация с которых не поступает с 13 августа. Об этом The Wall Street Journal сообщил секретарь Организации Договора о запрете ядерных испытаний Лассина Зербо. Чуть ранее перестали передавать данные станции в Дубне и Кирове. Российские чиновники объяснили это проблемами со связью.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключают отключение мониторинговых станций в попытке российских властей скрыть информацию о причинах взрыва. Когда именно они возобновят передачу данных, пока не известно.

В международную сеть входят сотни мониторинговых станций, которые отслеживают сейсмические сдвиги, звуковые колебания и другие изменения, касающиеся ядерных испытаний.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом настаивает, что это взрыв произошёл во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.

Накануне на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что угрозы из-за аварии на военном полигоне под Северодвинском нет. Повышения радиационного фона там тоже нет, сказал президент России.

Издание The New York Times со ссылкой на данные Пентагона писало, что авария произошла во время испытаний прототипа ракеты "Буревестник" c ядерной установкой, которую Путин представил в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году.