Twitter и Facebook блокировали сотни аккаунтов из-за протестов в Гонконге

Социальные сети Facebook и Twitter приостановили работу сотен аккаунтов, которые использовались Китаем для дискредитации протестов в Гонконге.

Как сообщили представители Twitter, в ходе внутренних расследований удалось обнаружить 936 аккаунтов, которые использовались для того, чтобы "координированно посеять политический раздор в Гонконге", ставя под сомнение законность протестов и их основные политические требования. В публикациях, в частности, участники протестов в Гонконге обвинялись в насилии и вандализме.

Масштабная информационная операция проводилась с территории Китая при государственной поддержке, заявили в Twitter.

Facebook на том же основании удалила пять аккаунтов, семь страниц и три группы. За одной из этих страниц следили более 15 тысяч пользователей.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала лета, после того как власти инициировали законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек. Противники законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

После массовых протестов власти отложили рассмотрение документа. Однако формально от него до сих пор не отказались.

Китай резко осуждает протесты в Гонконге. Власти КНР, в частности, начали оказывать давление на гонконгские компании, чтобы те применяли санкции в отношении своих сотрудников, участвующих в оппозиционных акциях.