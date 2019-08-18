В Гонконге многие сотни тысяч горожан вышли на улицы

В Гонконге сотни тысяч горожан в воскресенье продолжили протестные выступления. Из Пекина тем временем раздаются всё более решительные предупреждения и призывы к прекращению манифестаций.

В последние 10 недель массовых манифестаций в Гонконге происходили столкновения с полицией, но в эти выходные дни пока не было актов насилия ни со стороны протестующих, ни со стороны полиции, сообщает Би-би-си.

Протесты были вызваны намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей из Гонконга в Пекин. Манифестанты добились отказа администрации Гонконга от законопроекта об экстрадиции. Однако требования демонстрантов к властям КНР о прекращении давления на Гонконг продолжают звучать каждую неделю. Власти КНР обвинили протестующих Гонконга в связях с террористами.