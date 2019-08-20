В Узбекистане возбудили ещё два дела против Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении находящейся в колонии Гульнары Каримовой, старшей дочери умершего в 2016 году первого президента страны Ислама Каримова. На этот раз её обвиняют в причастности к хищению государственных средств, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, а также вымогательстве чужого имущества в особо крупных размерах.

В сообщении ведомства говорится, что основанием для возбуждения новых уголовных дел стали заявления граждан и информация, поступившая от международной компании. По данным Интерфакса, речь идёт о юридической фирме White and Case.

По данным следствия, Гульнара Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций "Кувасайцемента" и "Бекабадцемента", а затем перепродала их иностранным предпринимателям. Кроме того, как утверждает следствие, Каримова под угрозой применения насилия вынуждала граждан и владельцев различных компаний передавать свое имущество принадлежащим ей фирмам.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в ряде экономических преступлений и коррупции. В декабре 2017 года, после смерти отца, Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Генпрокуратура Узбекистана оценила общую сумму причиненного ущерба по двум уголовным делам почти в $2 млрд. До марта 2019 года она находилась под домашним арестом. Однако из-за неоднократных нарушений условий ареста суд принял решение перевести Каримову в колонию общего режима.

Перед арестом Каримову называли одним из самых влиятельных политиков Центральной Азии и возможным преемником её отца на посту президента Узбекистана. В марте стало известно, что власти США обвиняют её во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов. Её имя внесено в санкционный список Минфина США. Ведомство считает, что дочь покойного президента возглавляла в Узбекистане "мощный синдикат организованной преступности".