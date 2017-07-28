Дочь за отца не отвечает. Эфир в 21:05.

Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова арестована. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру страны сообщает, что Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как "Мошенничество", "Сокрытие иностранной валюты", "Нарушение таможенного законодательства" и "Легализация доходов, полученных преступным путем".

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

Гульнара Каримова – старшая дочь покойного президента – ранее работала в Министерстве иностранных дел республики и занималась бизнесом. Ее называли одной из самых влиятельных женщин Средней Азии. В нескольких странах мира в ее отношении были начаты расследования в связи с подозрениями в коррупции.

В 2012 году власти Узбекистана закрыли несколько телеканалов и радиостанций, принадлежащих подконтрольному Каримовой медиахолдингу.

Судьбу Гултнары Каримовой и ситуацию в Узбекистане обсуждают президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" в России Усман Баратов, директор Узбекской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа Алишер Сиддик, дипломат Федор Шелов - Коведяев.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.