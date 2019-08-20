Минфин предложил заморозить льготы проектам "Роснефти" в Арктике

Министерство финансов России предложило ввести мораторий на льготы на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада заместителя министра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину.

Как следует из документа, новые меры господдержки не планируются до завершения инвентаризации запасов месторождений на предмет экономической эффективности в текущих налоговых условиях.

На льготах настаивает "Роснефть". Ранее глава госкомпании Игорь Сечин в письме президенту Владимиру Путину сообщил, что нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от пяти до восьми с половиной триллионов рублей, но для этого им нужны налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" обратились к президенту с просьбой предоставить льготы для создания в Арктике единого кластера из четырех месторождений – "Восток Ойл". По версии "Роснефти", он должен помочь загрузить Северный морской путь до 80 миллионов тонн в год.

Из-за отказа Минфина выделить льготы "Восток Ойлу" сроки проекта сдвигаются и "возникает риск вхождения в проект иностранных инвесторов", написал Сечин Путину.

Судьба очередных льгот для "Роснефти" может быть решена до конца августа, сообщил источник "Коммерсанта".