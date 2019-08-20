Росреестр скрыл фамилии и имена семьи президента России Владимира Путина в выписке на его бывшую квартиру. Квартира на Васильевском острове рядом с центром города была приватизирована Путиным, его женой Людмилой и двумя его дочерьми. Теперь вместо них по документам квартирой владела семья Сергеевых-Градских, пишет газета “Собеседник”.

Квартира была приватизирована Путиными в 1995 году. Когда будущий президент переехал в Москву, собственником жилья стала его живущая в Калининграде теща, позже квартиру унаследовали её дочери.

Ещё недавно, утверждает “Собеседник”, в выписке Росреестра о бывших владельцах этой квартиры было указано, что она принадлежала семье Путиных. Теперь в документах говорится, что владельцами были Игорь и Любовь Сергеевы-Градские и их дочери Инна и Алла. Даты получения и утраты права собственности на квартиру у Путиных из старых выписок и Сергеевых-Градских совпадают.